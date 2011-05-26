توسعه رشته موتورسواری در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل اظهار داشت: ورزشکاران مازندرانی در 30 رشته ورزشی توانستند سال گذشته، مدال آسیایی و جهانی را برای مردم استان تصاحب کنند.

وی، به توسعه ورزش در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران در ورزش قهرمانی رتبه خوبی داشته که باید در این زمینه بیشتر کار شود.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران افزود: امکانات ورزشی شهرهای استان در گذشته بیشتر از روستاها بوده اما در حال حاضر بیش از 70 درصد قهرمانان مازندرانی از روستاها ورزش را شروع کرده و افتخارآفرین عرصه های مختلف شدند.

وی اظهار داشت: در راستای محرومیت زدایی و توسعه اماکن ورزشی در سال 90 بیش از 60 پروژه ورزشی امسال در مازندران افتتاح می شود.

پریچهره به رتبه فرهنگی ورزش مازندران اشاره داشت و افزود: ورزش مازندران در زمینه فرهنگی رتبه چهارم کشور را دارد.

وی یادآور شد: 48 هئیت ورزشی استانی و 747 هئیت ورزشی شهرستانی و بیش از هزار و 700 شورای ورزشی در حال فعالیت هستند.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران، به قهرمانان اعزامی به مسابقات آسیایی چین اشاره کرد و افزود: در این دوره از مسابقات 25 ورزشکار از مازندران در 9 رشته اعزام که با 13 مدال به کشور بازگشتند.