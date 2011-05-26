  1. استانها
  2. مازندران
۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

پریچهره عنوان کرد:

توسعه رشته موتورسواری در مازندران ضروری است

توسعه رشته موتورسواری در مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران گفت: توسعه رشته موتورسواری در استان گردشگری مازندران ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل اظهار داشت: ورزشکاران مازندرانی در 30 رشته ورزشی توانستند سال گذشته، مدال آسیایی و جهانی را برای مردم استان تصاحب کنند.

وی، به توسعه ورزش در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران در ورزش قهرمانی رتبه خوبی داشته که باید در این زمینه بیشتر کار شود.
 
مدیرکل تربیت بدنی مازندران افزود: امکانات ورزشی شهرهای استان در گذشته بیشتر از روستاها بوده اما در حال حاضر بیش از 70 درصد قهرمانان مازندرانی از روستاها ورزش را شروع کرده و افتخارآفرین عرصه های مختلف شدند.
 
وی اظهار داشت: در راستای محرومیت زدایی و توسعه اماکن ورزشی در سال 90 بیش از 60 پروژه ورزشی  امسال در مازندران افتتاح می شود.
 
پریچهره به رتبه فرهنگی ورزش مازندران اشاره داشت و افزود: ورزش مازندران در زمینه فرهنگی رتبه چهارم کشور را دارد.
 
وی یادآور شد: 48 هئیت ورزشی استانی و 747 هئیت ورزشی شهرستانی و بیش از هزار و 700 شورای ورزشی در حال فعالیت هستند.
 
مدیرکل تربیت بدنی مازندران، به قهرمانان اعزامی به مسابقات آسیایی چین اشاره کرد و افزود: در این دوره از مسابقات 25 ورزشکار از مازندران در 9 رشته اعزام که با 13 مدال به کشور بازگشتند.
کد مطلب 1321449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها