269 شغل در صنایع و معادن گنبد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرزایی ظهر پنجشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: تا پایان سال با طرحهایی که در شهرک صنعتی اجرا می شود دو برابر اشتغال تعهد شده محقق می شود.

احمد دستمرد معاون فرمانداری گنبد کاووس نیز گفت: حفظ اشتغال موجود از موارد مهمی است که باید مورد توجه مسئولان شهرستان قرار بگیرد.

وی بر مصرف کالاهای تولید داخل شهرستان و استان برای حمایت از تولید کنندگان تاکید کرد و با بیان اینکه دولت امسال اعتبار مناسبی را برای توسعه مشاغل خانگی در نظرگرفته گفت: باید تعریف مناسبی از اشتغال در شهرستان ارائه دهیم و بر اساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزی از ثبت نام 6700 مورد ماشین آلات در سامانه تجارت آسان و سایت سوخت ادوات کشاورزی خبر داد.

معاون فرماندار شهرستان گنبد کاووس بر تثبیت اشتغال ایجاد شده در شهرستان تاکید کرد و گفت: ادارات و دستگاههای اجرایی باید نظارت کافی داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها و علیرغم مزایای این طرح هنوز بسته های حمایتی دولت در بخش صنعت شکل نگرفته بنابراین دستگاههای خدمات رسان باید همکاری و تعامل لازم را با سرمایه گذاران داشته باشند تا به تولید خللی نرسد.