۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

یک گلستانی مشاور فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاههای جهان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: "رضا علی محسنی" در حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون ورزشی بین المللی دانشگاه های جهان (IFIUS ) به مدت یکسال دیگر به سمت مشاور رئیس این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای بین دانشگاهی که مقر آن در شهر آنتورپ بلژیک است یک سازمان غیرانتفاعی است که با هدف ارائه فرصت به ورزشکاران دانشجو برای رقابت در سطح بین دانشگاهی فعالیت دارد.

حمایت از حقوق دانشجویان ورزشکار، کمک به گسترش فعالیتهای ورزشی در بین دانشجویان و توجه به بعد اجتماعی ورزش از دیگر اهداف تاسیس آن بوده و بیش از 105 دانشگاه از سراسر جهان عضو این فدراسیون هستند.
 
ریاست این فدراسیون در نشست مجمع عمومی در سال 2007 میلادی که همزمان با برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی ورزش‌های بین دانشگاهی به میزبانی اتریش در دانشگاه تکنیکال یونیورسیتی این کشور برگزار شد به اتفاق آرا به دکتر بهرام قدیمی واگذار شد که این امر برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور اتفاق افتاده است.
 
رضا علی محسنی اکنون سمت ریاست دانشگاه آزاد گرگان را بر عهده دارد.
