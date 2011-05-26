مردم در اخبار رسانه ها فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی " آگاهی، ضرورت تنفس در فضای خبر" اظهار داشت: برقراری ارتباط مناسب مطبوعات و رسانه های استان البرز با مردم رسالت سنگینی است که باید به دقت مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط رسانه های استان با مسئولان مناسب است اما با مردم این گونه نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه معامله گری در عرصه رسانه و تیتر فروشی پاسخگوی نیاز مردم نیست، یادآور شد: این اقدام شاید در کوتاه مدت عده اندکی را راضی کند اما در دراز مدت جامعه را ناراضی خواهد کرد.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی صحیح از مقوله های بسیار مهمی است که دارای مولفه های مختلفی از جمله سرعت، صداقت و رعایت انصاف در خبر است که باید خبرنگاران به این موضوع توجه کنند.

آشنا گفت: پاسداری از هویت ایرانی اسلامی، ایجاد همبستگی، پاسداری از کیان کشور، سعه صدر از جمله رسالتهای ذاتی اصحاب رسانه است که به واسطه آموزش صحیح و اصولی می توان به این مهم جامع عمل پوشاند.

وی در ادامه بر حفظ شخصیت خبری اصحاب رسانه در سطح استان تاکید کرد و گفت: وزن اصحاب رسانه در جامعه مشخص است بنابراین باید با رصد کردن وقار و سنگینی ضمن رعایت تمامی اصول حرفه ای از ضربه زدن به جامعه رسانه ای جلوگیری کنیم.

این مسئول افزود: آموزش از کلیدی ترین اقداماتی است که به منظور تحقق این اهداف باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا آموزش اصولی و حرفه ای خبرنگاران از اهم برنامه های این اداره کل است که امید می رود با همکاری اصحاب رسانه این مهم محقق شود.