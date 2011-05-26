تکمیل راه حمیل - کرمانشاه در دستورکار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در بازدید از فاز جدید محور ارتباطی حمیل - کرمانشاه بیان کرد: این محور ارتباطی با پیشرفت فیزیکی 15 درصد و بطول 25 کیلومتر شروع شده و راهکارهای لازم جهت تسریع در روند بهره برداری ارائه شده است .

وی با بیان اینکه این پروژه از پروژه های ملی است، ابراز امیدواری کرد که در صورت همکاری مردم و رفع معارضین محلی و افزایش سرعت عملکرد پیمانکاران این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد .