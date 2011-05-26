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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

کرمی:

تکمیل راه حمیل - کرمانشاه در دستورکار قرار دارد

تکمیل راه حمیل - کرمانشاه در دستورکار قرار دارد

ایلام - خبرگزای مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: تکمیل راه ملی حمیل - کرمانشاه با هدف توسعه محورهای ارتباطی غرب کشور در دستورکار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در بازدید از فاز جدید محور ارتباطی حمیل - کرمانشاه بیان کرد: این محور ارتباطی با پیشرفت فیزیکی 15 درصد و بطول 25 کیلومتر شروع شده و راهکارهای لازم جهت تسریع در روند بهره برداری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه از پروژه های ملی است، ابراز امیدواری کرد که در صورت همکاری مردم و رفع معارضین محلی و افزایش سرعت عملکرد پیمانکاران این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: با بهره برداری کامل از این محور ارتباطی، مسافت ایلام - کرمانشاه 60 کیلومتر کاهش و با اصلاح قوسهای مسیر، ایمن سازی و تثبیت ترانشه ها و همچنین اجرای روکش آسفالت حداقل یک ساعت زمان سفر کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 1321464

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