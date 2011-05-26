سالانه 100 هزار تن علوفه مرتعی در گیلان تولید می شود

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از منابع تجدید شونده خدادادی استان مرتع است، اظهار داشت: این عرصه های طبیعی بیشتر در استان گیلان در باند ییلاقی از ارتفاع هزار و 600 تا سه هزار متر با اقلیم نیمه مرطوب سرد و بیشتر پرشیب است.

وی عنوان کرد: این مناطق مرتعی در استان مساحتی افزون بر 245 هزار هکتار را شامل می شود که 51 هزار هکتار آن درجه یک یا با پوشش گیاهی بالای 75 درصد، 166 هزار هکتار درجه دو و 27 هزار هکتار درجه سه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: در این عرصه سالانه بیش از 100 هزار تن علوفه مرتعی تولید می شود که افزون بر 12 هزار دامدار ذیحق صاحب کارت پروانه چرا به مدت چهار ماه از آن بهره مند می شوند.

وی اظهارداشت: دامهای مجاز این بهره برداران 700 هزار واحد دامی است بنابراین یک میلیون و 200 هزار واحد دامی در مراتع وجود دارند.

رحمانی بیان داشت: این مراتع در سطح 10 شهرستان، تالش، رضوانشهر، شفت، ماسال، فومن، رودبار، سیاهکل، رودسر، لنگرود و املش پراکنش دارند.

وی افزود: براساس آمار مراتع و شناسنامه های مرتع که مطابق با ممیزی های صورت گرفته حدود 451 مرتع در استان تائید شده که با توجه به سطح مراتع بسیار پرتراکم است که در مقایسه با این تعداد بهره بردار با استان سمنان که دارای پنج میلیون هکتار مرتع دارای شرایط مدیریتی دشوارتری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: علاوه بر تولید علوفه در مرتع به علت وجود گیاهانی چون آویشن، گون، اسپرس و انواع گلها در مراتع زنبورداری، بهره مندی از گیاهان دارویی اعم ازگل گاوزبان، شاه تره، آویشن، بابونه، نعناع و...، تفرج و گشت و گذار در مرتع بعنوان تسکین روح و روان انسانها از سایر مواهب این منبع خدادادی است.

وی عنوان کرد: جنگلها و مراتع استان بواسطه ذخیره سازی آبهای سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از کاهش تبخیر و رطوبت سطح خاک و تکمیل مواد غذایی خاک، افزایش رطوبت نسبی هوا، افزایش ضریب نگهداری رطوبت در خاک و تعدیل کننده آب و هوا و بدلیل قرارگیری در بالادست اراضی کشاورزی بعنوان یک پشتوانه اساسی برای کشاورزی استان است.