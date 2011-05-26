رفع مشکلات خانواده شهدا اولویت کاری بنیاد شهید و ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زریبافان ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک افزود: تکریم خانواده های شهداو ایثارگران وظیفه همه دستگاههای اجرایی است چرا که این قشر حق بزرگی بر گردن کشور دارند. وی ادامه داد: سرافرازی کشور ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی حاصل ازخود گذشتگی شهدا، ایثارگران و خانواده های آنان در طول 8 سال دفاع مقدس است و بر همه مسئولان است تا با توجه به این مهم در راستای حل مشکلات این قشر گام اساسی بردارند.

نماینده ولی فقیه در استائن مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت تربیت دینی فرزندان شهدا گفت: باید با تربیت دینی، اخلاقی، معرفتی و اعتقادی فرزندان شهدا گفت: باید باتلاش در این حوزه به پاسداری از خون شهدا و آرمانهای آنها در جامعه بپردازیم.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: جامعه ایران اسلامی مدیون خانواده های شهدا و ایثارگران است و نباید این خانواده ها امروز دغدغه اشتغال، ازدواج ومسکن جوانانی را داشته باشند که پدران آنها جان خود را در دفاع از این مرز و بوم از دست داده اند.

