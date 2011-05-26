آموزش ضرورت امروز فضای خبر/ روزنامه ها جا نمانند

استاد برجسته روزنامه نگاری ایران در حاشیه برگزاری نشست تخصصی آگاهی، ضرورت تنفس در فضای خبر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزش خبرنگاران در سطوح گوناگون یکی از ضرورتهای فضای رسانه ای امروز است.

وی افزود: خبرنگاران به عنوان قشری که آگاهی بخشی جامعه را در امر اطلاع رسانی بر عهده دارند باید در حوزه های مختلف اطلاعات جامع داشته باشند و از آموزشهای نوین حرفه خود بهره مند شوند.

نویسنده کتاب تحلیل در روزنامه نگاری بیان کرد: خبرنگار باید همراه با رویدادهای داخلی و خارجی با جریان خبر همراه شود و از هیچ رویدادی جانماند.

قندی یادآور شد: در دوران اخیر خبرگزاریها و سایتهای خبری نقش اثرگذاری در حوزه اطلاع رسانی ایفا می کنند و در این راستا باید روزنامه نگاران نیز تلاش کنند از خبرگزاریها جا نمانند.

وی تاکید کرد: تکثر منابع اطلاع رسانی در صورتی که به نحو شایسته ای مدیریت شود نشاط را به فضای خبری می آورد و رسانه ها در فضای رقابتی به امر اطلاع رسانی می پردازند.

قندی از خبرنگاران جوان نیز خواست آموزش تخصصی خبر نویسی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .