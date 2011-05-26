۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

قندی در گفتگو با مهر:

آموزش ضرورت امروز فضای خبر/ روزنامه ها جا نمانند

کرج - خبرگزاری مهر: استاد حسین قندی آموزش مداوم خبرنگاران را ضرورت امروز فضای خبر دانست و خواهان توجه ویژه اصحاب رسانه و مسئولان فرهنگی به موضوع آموزش شد.

استاد برجسته روزنامه نگاری ایران در  حاشیه برگزاری نشست تخصصی آگاهی، ضرورت تنفس در فضای خبر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزش خبرنگاران در سطوح گوناگون یکی از ضرورتهای فضای رسانه ای امروز است.

وی افزود: خبرنگاران به عنوان قشری که آگاهی بخشی جامعه را در امر اطلاع رسانی بر عهده دارند باید در حوزه های مختلف اطلاعات جامع داشته باشند و از آموزشهای نوین حرفه خود بهره مند شوند.

نویسنده کتاب تحلیل در روزنامه نگاری بیان کرد: خبرنگار باید همراه با رویدادهای داخلی و خارجی با جریان خبر همراه شود و از هیچ رویدادی جانماند.

قندی یادآور شد: در دوران اخیر خبرگزاریها و سایتهای خبری نقش اثرگذاری در حوزه اطلاع رسانی ایفا می کنند و در این راستا باید روزنامه نگاران نیز تلاش کنند از خبرگزاریها جا نمانند.

وی تاکید کرد: تکثر منابع اطلاع رسانی در صورتی که به نحو شایسته ای مدیریت شود نشاط را به فضای خبری می آورد و رسانه ها در فضای رقابتی به امر اطلاع رسانی می پردازند.

قندی از خبرنگاران جوان نیز خواست آموزش تخصصی خبر نویسی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .

