به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در سفر صبح پنجشنبه به قم، درمراسم افتتاح رسمی پروژه انتقال آب به این شهر با بیان اینکه امروز ملت ایران و جمهوری پرافتخار اسلامی پرچمدار عدالت در جهان است، اظهار داشت: هر قدر در مسیر عدالت پیش برویم فشارها بیشتر می‌شود اما اطمینان می‌دهم که دولت خدمتگزار که از متن انقلاب و فرهنگ خدمتگزاری برآمده پای خدمت و اجرای عدالت خواهد ایستاد و در این مسیر همه تیرها را به جان خواهد خرید .

طرح های جدید دولت برای مسکن و شهرسازی به سرعت در حال آماده شدن است



رئیس جمهور اهتمام به بخش مسکن را از دیگر برنامه های زیربنایی دولت عنوان کرد و گفت : مسکن صرفا محل خوابیدن نیست بلکه محل زندگی ، تربیت ،‌آرامش یافتن و رشد و کمال است و مسکن مهر به عنوان مُسکنی برای خنثی کردن فشارها اجرا شد اما طرح اصلی دولت در راه است و سرزمین وسیع ایران این اجازه را می دهد که همه خانواده ها به جای زندگی در محیطی محدود که با فروش یک عمر تلاش و زحمت آنها به دست می آید در فضایی مستقل و مناسب زندگی کنند .

احمدی‌نژاد افزود: طرح های جدید دولت برای شهرسازی به سرعت در حال آماده شدن است و بسیار امیدوارم تا قبل از پایان دولت دهم این طرح ها در همه کشور کلید زده شده و مدل شهرسازی ما متحول شود.



اهتمام ویژه دولت برای تکمیل زیرساخت‌ها



رئیس جمهور تکمیل زیرساخت ها در حوزه راه ، آب ، برق و گاز را از دیگر برنامه های زیربنایی دولت عنوان و تصریح کرد:‌ سال 89 در بخش عمرانی کشور 21 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شد و کار عمرانی انجام شده در این سال 2.2 دهم برابر سال 83 بود و دولت برنامه دارد تا این رقم را در سال 90 بیش از دو برابر افزایش دهد و برای این منظور و ثبیت یک حد نصاب جدید همه توان خود و توان ملی را بسیج کرده است .



وی رفع فقر و اجرای عدالت در توزیع ثروت ها را از دیگر برنامه های زیربنایی دولت ذکر کرد و اظهار داشت: کشوری که می‌خواهد برای بشریت الگو باشد باید خود مظهر عدالت باشد و یکی از غصه های دلسوزان انقلاب فاصله عظیم طبقاتی است که متاسفانه به دلایل مختلف در برخی مناطق کشور شکل گرفته و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گام بلندی در اجرای عدالت و رفع این نابرابری ها است .



احمدی‌نژاد اجرای طرح آتیه مهر را به منظور رفع نگرانی خانواده‌ها از آینده فرزندانشان برنامه دیگر دولت عنوان و تاکید کرد: این طرح بدنبال آن است که دغدغه های مردم بابت آینده فرزندانشان را مرتفع کرده و امکانی فراهم کند تا هر جوان ایرانی وقتی به سن قانونی رسید اندوخته ای مناسب برای کار ، تحصیل و تامین مسکن خود داشته باشد .



رئیس جمهور توزیع عادلانه ثروت را بسیار سخت توصیف و بیان کرد : اجرای طرح انتقال آب به استان قم که آرزوی دیرین و طرحی با بیش از 50 سال قدمت بود بسیار بسیار راحت تر از اجرای عدالت در گوشه ای از این سرزمین است چرا که اگر بخواهیم دستی را از دست اندازی به ثروت ملت کوتاه کنیم فریادها بلند شده و لشکر ها انگیخته می شوند و این راه آنقدر پیچیدگی دارد که امیرالمومنین (ع) شهید راه عدالت خوانده می شود .



مقاومت ها و مخالفت ها در برابر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها



وی با اشاره به مقاومت ها و مخالفت ها در برابر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، گفت: کسی که خود مسئول است و باید دولت را در اجرای این طرح همراهی و پشتیبانی کند با هزار توجیه مردم به عدم همراهی با دولت تشویق می کند یا از خلل و مشکلی که از ناحیه اجرای این قانون در جایی پیش آمده خوشحال می شود و هجمه ای رسانه ای علیه اجرای این قانون ترتیب می دهد .



سد مستحکم ملت ایران در برابر سردمداران نظام سلطه



احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه مستکبران از اینکه نوری در ایران درخشیده و راهی در برابر بشریت به این واسطه گشوده شده است خشمگین هستند، گفت: همه طراحی های سیاست های خارجی آمریکا و متحدانش در سی و دو سال اخیر بر توطئه علیه ملت ایران و مهار امواج رهایی بخش انقلاب اسلامی استوار بوده است و هر چه پیش می رویم خشم و کینه و عمق بد اخلاقی آنها نسبت به ملت ایران بیشتر می شود .



رئیس جمهور افزود: سردمداران نظام سلطه برای مقابله با انقلاب اسلامی حتی حاضر شدند همه ارزش های مورد قبول خودشان و همه خطوط قرمز ایجاد شده از سوی خود را زیر پا بگذارند اما در طول سی و دو سال گذشته هر بار که توطئه ای طراحی و لشکریان خود را جمع کرده و به سوی ملت ایران آمدند با سد مستحکم ملت ایران مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شدند .



هدف اصلی آمریکا و متحدانش نجات نظام سرمایه داری و رژیم صهیونیستی



وی با بیان اینکه توطئه های دشمنان علیه ملت ایران پیچیده تر شده است گفت: نفر قبلی حاکم در آمریکا با چماق و زور به میدان مقابله آمده بود اما با ذلت به تاریخ پیوست و امروز مهره بعدی با تزویر و سلاح و به ظاهر برای دفاع از آزادی و حقوق ملت ها به میدان آمده است .



دکتر احمدی‌نژاد در ادامه گفت: امروز حاکمان آمریکا دیکتاتورهای سی ساله را که مهره های خودشان برای به اسارت گرفتن ملت ها بودند را با یک تلفن برکنار می کنند تا به این واسطه خود را ناجی ملت ها و طرفدار حقوق آنها معرفی کنند اما هدف اصلی آمریکا و متحدانش نجات نظام سرمایه داری و رژیم صهیونیستی از اضمحلال و محدود کردن امواج انقلاب اسلامی است .



رئیس جمهور به واقعه کشته شدن سردسته گروهک القاعده اشاره کرد و گفت : مستکبران فردی را که خودشان ساخته و پرداخته بودند و به نام و بهانه او به منطقه لشکر کشی کرده و کشورهای منطقه را اشغال کرده بودند از صحنه خارج کردند تا به دروغ بگویند که دست از حمایت دیکتاتورها ، فاسدها و تروریست ها برداشته اند .



خلف آقای بوش سرافکنده تر و ذلیل تر از وی به قعر تاریخ خواهد پیوست



احمدی نژاد تصریح کرد : دنیا بداند با بیداری ملت ها و خیزش های آگاهانه و الهی ملتها تیر مستکبران دوباره به سنگ خواهد خورد و خلف آقای بوش سرافکنده تر و ذلیل تر از وی به قعر تاریخ خواهد پیوست .



وی افزود: امروز ملت های منطقه هوشیار شده و خداخواهی ،عدالت طلبی و ایستادگی در برابر مستکبران و محو مطلق رژیم صهیونیستی به مطالبه اصلی ملتها تبدیل شده است.



رئیس جمهور تاکید کرد : همه باید در برابر فریبکاری جدید نظام سلطه برای نجات رژیم صهیونیستی هوشیار باشند و بدانند که ادامه حیات این رژیم حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین به منزله حفظ این غده سرطانی در پیکر امت اسلامی است و تداوم تهدید دائمی این رژیم برای منطقه است .



ملت های منطقه هوشیار باشند



احمدی نژاد با اشاره به جوش و خروش موجود در ملت های منطقه گفت : امروز که ملت ها می خواهند رهبران و نقش آفرینان جدید خود را انتخاب کنند ، باید بعد از اطمینان یافتن از سلامت و مردمی بودن آنها این افراد را با یک معیار اساسی یعنی میزان دشمنی آنها با رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی قرار دهند.هر کس که مدعی سردمداری ملت هاست باید در عمل اثبات کند و به صراحت اعلام کند که مخالف ادامه سیطره آمریکا و تداوم وجود رژیم نامشروع صهیونیستی هستند.



وی تصریح کرد: همه ملتها باید مراقب باشند که مبادا عناصر حقیر در برابر مستکبران که از در رانده می شوند با تغییر شکل از پنجره وارد شوند.



ملتهای منطقه بدنبال استقلال ،آزادی و ارزشهای اسلامی هستند



رئیس جمهور با بیان این هشدار که مبادا ملت های منطقه از چاله به چاه بیفتند تصریح کرد : ملتهای منطقه که بدنبال استقلال، آزادی و ارزشهای اسلامی هستند باید هوشیار باشند چرا که دشمن امروز با نقاب تزویر به میدان آمده وشعار همزیستی مسالمت آمیز سر می دهد اما این همان دشمنی است که همچنان در لا به لای کلمات به ظاهر مسالمت جویانه نیش درنده خود را پنهان کرده و از سیاست های کلان برای تحمیل فرهنگ و ارزش های آمریکایی بر جهان سخن می گوید .



احمدی نژاد گفت: رییس جمهور قبلی آمریکا با بازی 11 سپتامبر به منطقه لشکر کشی کرد تا آمریکا و رژیم صهیونیستی را نجات دهد و امواج انقلاب اسلامی اسلامی را محصور کند اما به جهنم پیوست و به فضل الهی و با اراده ملتها و با تاسی از انقلاب امام راحل مهره جدید هم بزودی زود ذلت بارتر از قبلی به تاریخ خواهد پیوست.