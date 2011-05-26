آب شرب اردبیل سالم و بهداشتی است

به گزارش خبر نگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از تصفیه خانه آب اردبیل اظهار داشت: برخی معایب و نگرانیهایی در خصوص آب آشامیدنی اردبیل وجود داشت که در این بازدید خلاف آن دیده شد.

وی یادآور شد: با توجه به آزمایشهایی انجام شده در آزمایشگاه های تخصصی تهران، آب اردبیل بهداشتی است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار اردبیل به مردم استان اطمینان داد که آب شرب اردبیل سالم و قابل مصرف بوده و هرگونه مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی آب شرب اردبیل، تنها شایعات غیرفنی و غیرکارشناسی است.

همچنین در این بازدید عبدالحسین حسن زاده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز اظهار داشت: در صورت اجرای طرح برج آبگیر سد یامچی سالانه هفت میلیارد ریال از هزینه کار تصفیه خانه کاسته خواهد شد.

پیش از این نگرانیهایی در زمینه سلامت آب شرب اردبیل در بین شهروندان و رسانه ها مطرح شده بود، که باعث شد مسئولان بهداشت، آب و فاضلاب شهری و مدیران استانی به تناوب در این زمینه اعلام نظر کنند.

چنانچه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز در این خصوص طی گفتگو با خبرنگاران از سلامت آب شرب اردبیل خبر داد و ابراز داشت: تمام نمونه های آزمایش شده در تهران و اردبیل از نظر بهداشتی سالم بوده و هیچ گونه آلودگی مشاهده نشده است.

فرهاد پورفرضی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر اساس وظایف سازمانی و اعتقادی خود از آب شرب شبکه لوله کشی شهر اردبیل در چند ماه گذشته به طور متوالی نمونه برداری کرده و از نظر میکروبی، شیمیایی و کلرسنجی مورد بررسی و کنترل قرار می دهد.

وی عنوان کرد: بر اساس شایعاتی که در نشریات محلی در زمینه آلودگی آب شرب اردبیل درج شده به اطلاع عموم مردم می رسد که در سه ماهه گذشته صد در صد موارد آزمایش شده با استانداردهای کشوری مطابقات دارد و آب اردبیل قابل شرب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه این نهاد در زمینه سلامت مردم استان حساس است، متذکر شد: موضوع سلامت اصلی ترین وظیفه دانشگاه و دست اندرکاران حوزه سلامت استان محسوب می شود.