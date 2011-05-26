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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

با دعوت از 19 بازیکن؛

فهرست جدید تیم ملی فوتبال اعلام شد/ 8 بازیکن ذوب آهن در اردوی تیم ملی

فهرست جدید تیم ملی فوتبال اعلام شد/ 8 بازیکن ذوب آهن در اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 19 بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد تا از روز سه شنبه هفته پیش رو مراحل آماده سازی خود را از سرگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش" در پایان مرحله نخست از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان اسامی بازیکنان مورد نظر خود برای همراهی این تیم در مرحله دوم اردو را اعلام کرد. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

دروازه بان‌ها:
شهاب گردان و محمدباقر صادقی (ذوب آهن)

مدافعان:
سیدمحمد حسینی، فرشید طالبی و حسین ماهینی (ذوب آهن)، محمد نصرتی (تراکتورسازی تبریز) و قاسم دهنوی (مس کرمان)

هافبک‌ها:
مهرداد پولادی و مصطفی سیفی (مس کرمان)، آندرانیک تیموریان و محمد ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، محمد قاضی و قاسم حدادی‌فر (ذوب آهن اصفهان)، میثم بائو (شهرداری تبریز)، علی کریمی (شالکه آلمان) و میلاد زنیدپور (استیل آذین)

مهاجمان:
محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، محمد غلامی (استیل آذین) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

بازیکنان یادشده باید در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 10 خردادماه 1390 (31 می 2011) در هتل المپیک تهران خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

دومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان از روز سه شنبه 10 خردادماه بمدت 3 روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود.

عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن اعلام اسامی بازیکنان این تیم به خبرنگار مهر گفت: بازیکنان تیم بازنده دیدار پرسپولیس - سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به اردوی دوم تیم ملی دعوت خواهند شد.

در این اردو بازیکنان تیم‌های استقلال تهران، فولاد خوزستان، ملوان بندرانزلی و برنده دیدار پرسپولیس - سپاهان حضور نخواند داشت.

کد مطلب 1321499

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