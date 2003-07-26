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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۲۸

معاون اول وزير خارجه روسيه :

واشنگتن هنوز نتوانسته مشكلات تضمين امنيت سفارت روسيه را حل نمايند

واشنگتن هنوز نتوانسته مشكلات تضمين امنيت سفارت روسيه را حل نمايند

معاون اول وزير خارجه روسيه امروز( شنبه ) گفت: مسكو - واشنگتن هنوز نتوانستند مشكلات تضمين امنيت سفارت روسيه در عراق را حل و فصل نمايند.

به گزارش خبرگزاري مهر، تروبينكوف در گفتگو با خبرگزاري روسيه ايتارتاس با اعلام اين مطلب افزود: مقامات دولت روسيه موضع آمريكا را درباره عدم پذيريش مسووليت حمايت ازهياتهاي ديپلماتيك خارجي در بغداد نپذيرفته است .
تروبينكوف تصريح كرد: سفارت روسيه در بغداد هم اكنون به طور كامل فعاليتهاي خود را آغاز نكرده زيرا هنوز شرايط   براي ازسرگيري فعاليتهاي ديپلماتيك روسيه بطور گسترده و كامل در عراق فراهم نشده است .
از سوي ديگر ولاديميرپوتين رييس جمهوري روسيه از وزارت خارجه اين كشور خواست همچنان به تلاشهاي خود درحل بحران درعراق و نيز اجراي طرح " نقشه راه " براي حل مساله اعراب و اسراييل ادامه دهند.
دفتر مطبوعات رياست جمهوري روسيه اعلام كرد: اين درخواست در ديدارامروز پوتين با ايگور ايوانف وزير خارجه روسيه مطرح شد . 

 

 

 

 

کد مطلب 13215

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