محمدعلی سماوات رئیس هیئت شمشیربازی همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سماوات شریف از سال 84 به مدت دو سال سرپرست این هیئت بود و در سال 86 به عنوان رئیس این رشته انتخاب شد.

وی امسال نیز برای دومین دوره به مدت چهار سال دیگر بر کرسی ریاست هیئت شمشیربازی استان همدان تکیه کرد.

در انتخابات رئیس هیئت شمشمیر بازی استان همدان علی سماوات شریف با 12 رأی موافق از 17 رای ماخوذه برای دومین بار به این سمت منصوب شد.

سماوات شریف همچنین برنامه‌های آینده خود را رسیدگی به سه اصل جذب اعتبارات، تامین امکانات و حضور شمشیربازان همدانی در لیگ برتر عنوان کرد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور نیز در حاشیه این انتخابات گفت: شمشیربازی در آسیا و المپیک جایگاه خوبی دارد و 200 کشور عضو فدراسیون جهانی شمشیربازی هستند.

فضل الله باقرزاده افزود: فصل تابستان برای شمشیربازان همدانی سه مربی ایرانی در سه اسلحه از سوی فدراسیون شمشیربازی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از کسب جایگاه خوب هیئت شمشیربازی همدان در جدول رده بندی ارزشیابی فدراسیون خبر داد.

شمشیربازان همدانی در سال گذشته 62 مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری، بین المللی و آسیایی کسب کردند.