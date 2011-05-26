حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کاراته قم در مسیر بازگشت به دوران طلایی گذشته قرار دارد و داشتن چنین مکانی با عنوان پایگاه تخصصی قهرمانی رشته کاراته حق کاراته‌کارهای توانمند و مستعد قمی است تا بدینوسیله شاهد موفقیت‌های آنان در مسابقات مختلف کاراته باشیم.



وی افزود: در حال حاضر دو کاراته کای قمی در تیم‌های ملی کاراته جوانان و بزرگسالان در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا قرار دارند و قطعا شاهد درخشش آن‌ها در این پیکار‌ها نیز خواهیم بود.



راه‌اندازی نخستین پایگاه تخصصی قهرمانی کاراته در قم



عابدی در ادامه از تلاش این هیئت برای راه‌اندازی نخستین پایگاه تخصصی قهرمانی کاراته در قم در راستای بازگشت به دوران موفق دهه قبل خبر داد و اظهار داشت: داشتن پایگاه تخصصی قهرمانی کاراته در استان قم یکی از نیاز‌های بسیار ضروری این رشته ورزشی است که امیدوارم بتوانیم به‌زودی این مهم را محقق کنیم.



دومین دوره لیگ کاراته قم برگزار می‌شود



رئیس هیئت کاراته استان قم در ادامه به تصمیم هیئت کاراته قم برای برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ کاراته در قم اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه علاقمندی باشگاه‌های کاراته فعال در استان قم نسبت به شرکت در لیگ باشگاه‌های استان فرا‌تر از انتظار است.



وی بیان کرد: از زمان اعلام رسمی ثبت‌نام از تیم‌های مایل و علاقه‌مند به شرکت در دومین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر کاراته باشگاه‌های استان قم، تاکنون استقبال خوبی از شرکت در مسابقات دو رده سنی این دوره لیگ کاراته قم صورت گرفته است.



حرکت به سوی قهرمانی از سنین پایه و استعدادیابی



عابدی عنوان کرد: با توجه به اینکه قصد داریم کاراته استان قم را از سنین پایه و استعدادیابی صحیح به سوی قهرمانی در آینده‌ای نزدیک حرکت دهیم، رقابت‌های لیگ کاراته باشگاه‌های استان قم دومین بار در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اهداف برگزاری لیگ کاراته در قم ابراز داشت: از برگزاری رقابت‌های لیگ کاراته در استان قم اهداف بسیار زیادی داریم که از مهم‌ترین‌ آن‌ها شناخت برترین‌های کاراته استان برای حضور در مسابقات لیگ و قهرمانی کاراته کشور است.