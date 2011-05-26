استقبال گسترده از نمایشگاه رسانه های دیجیتال شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه رسانه های دیجیتال با حضور بیش از 100 تولیدکننده معتبر نرم‌افزاری کشور از سوم خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برگزار شده و مورد استقبال مردم این استان قرار گرفته شده است.

حمایت از تولیدات ملی در راستای رشد و توسعه فرهنگ دینی و ایجاد بستری مناسب در راستای حمایت از تولیدات منطبق با فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است.

یکی از بازدیدکنندگان با ابراز رضایت از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر رسانه های دیجیتال شهرکرد بیان داشت: نمایشگاه کاملی است ومن با نرم افزار جدید تولید شده در کشور آشنا شدم و همچنین در کارگاه های آموزشی این نمایشگاه اطلاعات زیادی به دست آوردم.

رحیم محمودی افزود: قیمتهای نرم افزارهای رایانه ای در این نمایشگاه بسیار مناسب است و نرم افزار هایی هم که در بازار وجود ندارد در این نمایشگاه به راحتی و قیمت مناسب موجود است.

یکی دیگر از بازدید کنندگان دیگر نیز به قسمت نرم افزارهای زبان انگلیسی اشاره کرد و بیان داشت: ارائه محصولات کمک آموزش زبان انگلیسی در این نمایشگاه بسیار مطلوب است و من از مسئولان برگزاری این نمایشگاه تشکر و قدردانی می کنم.

غرفه سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری نیز با طراحی زیبا مورد استقبال جمع کثیری از مردم این استان قرار گرفته است.

سید حمید رضوی کارشناس انفورماتیک تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه محصولات و تولیدات خود مانند بازی های رایانه‌ای و انواع نرم افزار‌ها را ارائه می دهد و وب سایت تبیان استان را در معرض دید علاقه مندان قرار داده است.

این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات منطبق با فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال و با حضور بیش از 100 تولیدکننده معتبر نرم‌افزاری کشور ازسوم تا هشتم خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برگزار می‌شود.