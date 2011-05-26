جزئیات انفجار استانبول/ محکومیت حمله به دفتر حزب حاکم در دیاربکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس در استانبول هفت زخمی به جا گذاشت. در این انفجار که در ساعات نخستین امروز پنجشنبه در نزدیکی یک مرکز خرید در استانبول رخ داد یک نیروی پلیس نیز زخمی شده است.

"حسین چاپکین" رئیس پلیس استانبول در این رابطه گفت بمب استفاده شده در این حمله که در یک دوچرخه جاسازی شده، دست ساز بوده و قدرت تخریبی متوسط داشته است. به گفته وی، در این انفجار پنج خودرو از جمله یک اتوبوس شهرداری منهدم شده است.

یک شاهد عینی نیز گفت در پی وقوع این انفجار پلیس تمام ساختمانهای مجاور مرکز خرید مذکور را به دلیل احتمال وقوع انفجارهای دیگر تخلیه کرده است.

احتمال می رود هدف این انفجار مرکز آموزش نیروهای پلیس در نزدیکی این مرکز خرید بوده باشد با این حال به اعتقاد "حسین آونی مولتو" فرماندار استانبول هدف این حمله غیرنظامیان بوده است.

خبر دیگر اینکه دولت ترکیه حمله تروریستی روز گذشته به دفتر انتخاباتی حزب حاکم در دیاربکر را محکوم کرد. روز چهارشنبه افراد ناشناس با پرتاب یک بمب دست ساز به دفتر حزب عدالت و توسعه در این شهر کردنشین حمله کردند که به زخمی شدن چند نفر انجامید.

پلیس ترکیه در حال انجام تحقیقات درباره این حمله و حملات تروریستی مشابه در هفته های گذشته در این کشور است.



این سومین اقدام تروریستی علیه حزب حاکم ترکیه از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی تا کنون است. مقامات دولتی از دست داشتن احتمالی حزب "صلح و دموکراسی" (BDP) و حزب منحله کارگران کرد (PKK) در این حمله خبر می دهند.

گفتنی است در پی وقوع دو سوء قصد به "رجب طیب اردوغان" در جریان سفرهای انتخاباتی، وی به عاملان این حملات هشدار داده و از مقابله جدی دولت با تروریستها خبر داد.