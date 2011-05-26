به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در طول 100 سال اخیر همواره چالش سیاسی داشته است، اظهار داشت: تا زمانیکه ولایت فقیه در کشورمان وجود داشته باشد هیچ وقت حواشی که جناحهای سیاسی درست می کنند به بحران تبدیل نخواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون مواضعش در انتخابات آینده مجلس، عنوان کرد: من در جریان این انتخابات در طیف اصولگرایان خواهم بود.

انتقاد از تکروی ها در آستانه انتخابات مجلس

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مخالف تکروی در این عرصه است، بیان کرد: متاسفانه تکروی هایی در این زمینه از چند ماه پیش آغاز شده که من مخالف این روند هستم.

رضایی در مورد حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز گفت: در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری هنوز هیچ فکری نکرده ام و تصمیمی نگرفته ام.

اظهارات اوباما نشان دهنده شکست آمریکا در کنترل منطقه است

وی به اظهارات اخیر اوباما اشاره کرد و گفت: اوباما در این اظهارات بسیار زیرکانه بدنبال این بود که شکستهایی را که در رابطه به بیداری اسلامی در منطقه داشته است را بپوشاند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اظهارات اوباما نشان دهنده شکست آمریکا در کنترل منطقه است، یادآور شد: اوباما در سخنان خود به نوعی یک فرار به جلو را به نمایش گذاشت.

رضایی به بخشهایی از اظهارات اوباما اشاره کرد و گفت: اوباما در این سخنرانی به صورت زیرکانه ای می خواست بگوید که ما سوار کار هستیم و حتی برای آینده هم فکر کرده ایم در حالیکه واقعیت نشان می دهد که آمریکا در زمینه بیداری اسلامی در منطقه واقعا شکست خورده است.

یمن و بحرین تبدیل به لکه ننگی بر پیشانی آمریکا خواهد شد

وی با تاکید بر جنایت های آمریکا در یمن و بحرین، تصریح کرد: به زودی جامعه جهانی به این جنایات عکس العمل نشان خواهند داد و به طور قطع یمن و بحرین تبدیل به لکه ننگی بر پیشانی آمریکا خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارزیابی مطلوب از آینده منطقه و انقلابهای رخ داده، افزود: امروز آمریکا مدعی دموکراسی است در حالکه عربستان به عنوان اولین و نزدیکترین دوست وی در منطقه عکس این موضوع عمل می کند و در این کشور خبری از قانون، انتخابات و مجلس نیست.

رضایی ادامه داد: اوباما در مواجهه با موج بیداری شکل گرفته در منطقه دچار یکسری تناقض و شکست شده است که با این اظهارات به دنبال پوشاندن آنها است.

ضرورت فعالیت جدی تر دولت و مجلس در مورد بیداری اسلامی در منطقه

وی با تاکید بر اظهار موضع شفاف مجلس و دولت در مورد انقلابهای منطقه، بیان کرد: ما از دولت و مجلس می خواهیم فعالیت جدی تری در مواجهه با موج بیداری شکل گرفته در منطقه انجام دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت ایران نباید از ادعای دخالت برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی بهراسد، بیان کرد: منظور این کشورها از دخالت این است که ایران نباید از ملتهای مظلوم منطقه دفاع کند.

رضایی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید جدی به صحنه بیایند و حمایت کنند، افزود: دولت و مجلس باید پا به پای رهبری در زمینه حمایت از بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه حرکت کنند و نباید میان مواضع آنها و مواضع رهبری فاصله بیفتد.

اولین دستاوردهای بیداری اسلامی در منطقه

وی در پاسخ به سئوالی دیگر پیرامون احتمال حمله نظامی به ایران از سوی آمریکا نیز بیان داشت: امروز آمریکا وضعش در منطقه طوری است که احتمال تحرک جدیدی را به صورت نظامی در مدت کوتاهی بعید ساخته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: درگیریهای آمریکا در افغانستان و عراق، بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه و احساس خطر آمریکا از تاثیر این بیداری بر وضعیت رژیم صهیونیستی آمریکا را تحت فشار قرار داده است.

رضایی با اشاره به سخنرانی اخیر اوباما، افزود: عقب نشینی که اوباما به صورت تبلیغی در زمینه فلسطین کرد و همچنین وحدت حماس و فتح نشان می دهد که بیداری اسلامی اولین دستاوردهای خود را در منطقه به دست آورده است.

وی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی در خاورمیانه مشکلات جدی برای آمریکا ایجاد کرده است، افزود: امروز چون آمریکا منشا این مشکلات را به سمت ایران می برد رویارویی سوم خود را در قالب غیر نظامی و به طور عمده در عرصه اقتصادی طراحی کرده است.

تیر هدفمندی یارانه ها نباید در میانه راه کمانه کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح هدفمندی یارانه و نتایج آن نیز عنوان کرد: اگر در جریان این طرح بخش دوم آن یعنی توجه به تولید و اشتغال عملیاتی شود هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های بزرگ اقتصاد ایران خواهد بود.

رضایی با اشاره به اجرای بخش اول این طرح در زمینه اقتصاد خانوار، بیان کرد: حال دولت باید بخش دوم این طرح یعنی تولید را عملیاتی کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه باید از این پس به تولید و اشتغال بپردازد، یادآور شد: در صورت عملیاتی شدن بخش دوم این طرح نگرانیها برطرف خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هدفمندی یارانه تیری است که به سوی هدف شلیک شده است و نباید این تیر در میان راه کمانه کند.

رضایی با تاکید بر اینکه بخش دوم هدفمندی یارانه ها توجه دولت به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری است، بیان داشت: دولت باید بنگاه هایی را که ممکن است به خاطر افزایش هزینه ها آسیب ببینند را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به تصویب اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از سوی مجلس به صنایع، تصریح کرد: در صورتیکه این اعتبار به کارآفرینان اختصاص یابد می تواند موثر باشد.

لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ خواهد شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی، بیان کرد: خوشبختانه نسبت به شعار امسال بیش از سالهای گذشته استقبال صورت گرفته است.

وی با اشاره به تصویب سیاستهای کلی اشتغال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: به زودی لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز ابلاغ خواهد شد.