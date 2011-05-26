دبیری جشنواره تئاتر خیابانی استان تهران به ورامین رسید

مجید امرایی در حاشیه دومین همایش اردیبهشت تئاتر شهرستان ورامین که عصر چهارشنبه با حضور جمعی از پیشکسوتان تئاتر کشور در کانون فرهنگی تربیتی هدایت ورامین برگزار شد، این مطلب را در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد.

مسئول دفتر تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایشی کشور با اعلام این خبر، دلیل انتخاب ورامین و امیرحسین شفیعی به این عنوان را شایستگی هنرمندان نمایش ورامین و کسب افتخارات فراوان برای استان تهران دانست.

همزمان با برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر شهرستان ورامین، تفاهم نامه احداث سه فضای دائمی تئاتر خیابانی نیز در شهرستان ورامین امضا شد.

جشنواره استانی تئاتر خیابانی در شهرستان ورامین، نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

امیر حسین شفیعی متولد 25 شهریور 1363 شهرستان ورامین، دانشجوی کارشناسی سینما و عضو هیئت مدیره انجمن نمایشگران خیابانی کشور است.

وی کارگردانی بیش از 20 نمایش، دریافت جوایز از جشنواره های مختلف بین المللی تئاتر فجر، تئاتر ماه، تئاتر استان تهران، تئاتر مناطق کشور، تئاتر کودک و نوجوان و... را در کارنامه هنری اش دارد.

بهترین کارگردان تئاتر خیابانی کشور از سوی منتقدان و خانه تئاتر ایران(اردیبهشت تئاتر ایران) که هر سال یک برگزیده دارد، در سال 1386 به وی رسید و جایزه برگزیده بیست ‌و نهمین جشنواره تئاتر فجر نیز به امیرحسین شفیعی برای کارگردانی نمایش "نقطه سر خط" از ورامین اهدا شد.