به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش روششناسی اجتهاد امام خمینی (ره) با اشاره به تدوین مقالهای درباره روش اجتهادی امام به ویژگیهای استنباط مطلوب از دید امام پرداخت و عنوان کرد: آشنایی با ادبیات عربی اولین ویژگی است که امام بر آن تاکید داشتند زیرا اشتباهات زیادی حتی از سوی بزرگان در فتاوا پیش آمده که علتش ناآشنایی با ادبیات عربی بوده است.
مسائل عرفی با عقلی خلط نشود
وی خلط نکردن مسائل عرفی با مسائل عقلی را از دیگر ویژگیهای اجتهادی امام برشمرد و ابرازداشت: امام در فتاوایشان مراقب این موضوع بودند اما میبینیم علمای بزرگ نیز گاهی از این خطر مصون نماندهاند.
استادی با بیان اینکه فقیه باید در قواعد فقهی و اصولی برای خود مبنا داشته باشد بیان کرد: یکی از ضعفهایی که دروس خارج در حوزه مشاهده میشود نبودن همین موضوع است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آشنایی با علم رجال را از دیگر ضروریات فقهی از دید امام دانست واذعان داشت: آشنایی با قرآن و سیره پیامبر و ائمه از دیگر مورادی است که اگر فرد به آن مسلح نباشد دچار نقص خواهد شد امام معتقد بودند که به کتاب و سنت باید به صورت مناسبی آشنا باشد.
آیت الله استادی عنوان کرد: امام در مباحث فقهی مربوط به ربا با قاطعیت حیل شرعی را نادرست میدانند و در این زمینه فتوا میدهند.
استاد برجسته حوزه علمیه تکرار تفریع فروع بر اصول و مشاهده آراء دیگران در موضوعات فقهی را از دیگر ملزومات روش اجتهادی امام خمینی دانست.
وی با بیان اینکه فحص از فتاوای عامه از سنتهای آیت الله بروجردی بود تصریح داشت: برای رسیدن به فتوای دقیق مجتهد باید با منابع روایی و روایات اهل سنت آشنا باشد و امام هم به این موضوع توجه ویژهای داشتند.
اعتقاد امام درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد
وی با اشاره به نقش زمان و مکان در روش اجتهادی امام تاکیدکرد: امام خمینی(ره) بر موضوع زمان و مکان توجه داشتند اما اینگونه که برخی در مجالسی بیان میکنند نبوده و نیست و از منش اجتهادی ایشان استنباط نمیشود.
استادی با بیان اینکه امام در خصوص زمان و مکان نکته جدیدی نفرمودهاند اظهار داشت: ایشان معتقد بودند که نباید مجتهد به این موضوع بیتوجه باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان برخی که قدسی بودن را از لوازم اجتهاد میداند گفت: اما به چنین چیزی قایل نیستند و در روش ایشان هم دیده نمیشود بلکه اجتهاد یک فن است و کسی که بیاموزد میتواند به آن بپردازد.
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