صلیب سرخ درباره ادامه درگیریها در شهرهای لیبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، طبق گزارش جمعیت هلال احمر لیبی در روزهای اخیر سه دستگاه آمبولانس‌ این جمعیت در سه حادثه‌ جداگانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند که بر اثر آن یک پرستار کشته و سه داوطلب زخمی شده اند.

همچنین گزارشهایی درباره سوءاستفاده از نشان صلیب سرخ و هلال احمر برای حمایت از عملیات نظامی و سوءاستفاده از آمبولانس برای حمل اسلحه و حاملان سلاح به کمیته‌ بین المللی صلیب سرخ رسیده است.

در همین رابطه "جورجیوس جورجانتس" معاون عملیاتی صلیب سرخ در شمال و غرب آفریقا گفت : طرفین درگیر باید از آسیب رساندن به مردم،‌ تیم پزشکی، وسایل نقلیه و تسهیلات پزشکی خودداری کنند.

این گزارش همچنین حاکی است که غیرنظامیان در مصراته در معرض خطر مهمات منفجرنشده هستند. به گفته"هربی المازی" مسئول عملیات کاهش خطرات مهمات منفجرنشده در لیبی خیابانهای مصراته به دلیل درگیری به شدت آسیب دیده‌اند و مقادیر زیادی مهمات منفجر نشده در اطراف پراکنده است.

این در حالی است که تیم پاکسازی صلیب سرخ در اجدابیا به فعالیت خود ادامه داده و با داوطلبان جمعیت هلال احمر لیبی همکاری نزدیک دارد. تاکنون تعداد 300 قطعه‌ منفجر نشده از خیابانها و خانه‌های این شهر جمع آوری شده‌ است.