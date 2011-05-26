گرگان با کاهش منابع آبی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده بررسی مشکلات بخش آب شهرستان افزود: با عنایت به اینکه اعتبارات تخصیصی دولت نهم و دهم 10 برابر شده، بدلیل افزایش جمعیت، افزایش تقاضای آب و کاهش منابع با مشکل عدیده ای روبرو هستیم.

وی اظهار داشت: دستگاه های مربوط موظف هستند با کمک نمایندگان نسبت به تأمین آب شرب تابستان سال 90 و ماه مبارک رمضان برنامه ریزی کوتاه مدت و اعمال مدیریت کنند.

گرزین گفت: همچنین آب منطقه ای نسبت به اجرایی شدن سد محمد آباد و شصت کلاته که مصوبه هیئت دولت است پیگیری داشته باشد و نتیجه را به این فرمانداری اعلام کند.

فرماندار گلستان افزود: همچنین جلسه مشترک با حضور نمایندگان مجلس تشکیل و مسئله آب گرگان مطرح شده و برای طرح جامع اقدام مشابه شهرهای تبریز و اصفهان بعنوان کار اساسی و دراز مدت برای رفع مشکل صورت پذیرد.



وی با انتقاد از تاخیر در تکمیل پروژه تصفیه خانه آب گرگان بر علت یابی تأخیر و تسریع در اتمام پروژه تأکید کرد.

