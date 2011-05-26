اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، از بانوان ارشاد مهریز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، طی مراسمی در اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مهریز تجلیل شد.

سیدرضا آقایی، رئیس اداره ارشاد مهریز در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت هفته زن از همکاری بانوان اداره ارشاد مهریز در انجام امور فرهنگی تقدیر و قدردانی کرد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سه نفر از کارمندان زن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز تجلیل شد.

اجرای نمایش در مجتمع فرهنگی ابرکوه

نمایش "اتفاقا این اتفاق اتفاقی اتفاق افتاد" به کارگردانی کهبد تاراج و بازیگری سجاد اکبری و کهبد تاراج در سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری ابرکوه به روی صحنه رفت.



این نمایش که با استقبال علاقمندان به هنر تئاتر روبرو شد، بیش از 160 نفر تماشاچی داشت.



استودیو کارگاه «گره» در یزد برگزار می شود



دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد استودیو کارگاه «گره» را برگزار می کند.



گره عنوان مجموعه نمایشگاه، سخنرانی و کارگاه هنری در یزد است.



در گره آثار مسلم ابراهیمی، مرتضی اتابکی، فرزاد ادیبی، سعید اسکندری، محمد اعتمادی، اونیش امین اللهی، محمود بازدار، پرویز بیانی، کوروش پارسانژاد، مریم پالیزگیر، مریم پروانه، پیمان پورحسین، نیما پیراسته، آرش تنهایی، محمد جمشیدی، بهراد جوانبخت، شهرزاد چنگلوایی، ابراهیم حقیقی، علیرضا خاکپور، علی خورشید پور، هما دلورای، ایمان راد، نورالدین زرین کلک، مهدی سعیدی، امین سلامی، فیروز شافعی، میلاد شکوهی، ریحانه شیخ بهایی و سها شیروانی، قباد شیوا، ایمان صفایی، وحید عرفانیان، رضا علوی، مریم عنایتی، امرالله فرهادی، فرهاد فزونی، امیر علی قاسمی، امیرحسین قوچی بیک، مجید کاشانی، آریا کسایی، سام کشمیری، رسول کمالی، بهروز متین صفت، فرشید مثقالی، مرتضی محلاتی، هومن مرتضوی، مسعود مرگان، ساعد مشکی، علیرضا مصطفی زاده، آرمین مهدوی، احسان مهدوی، مهسا میری، حمید نیک خواه، رامبد والا، علیرضا وکیلی ورجوی، فرید یاحقی و حسین یزدیبه نمایش درخواهد آمد.



برنامه های گره در بخش طراحی گرافیک از سوم تا دوازدهم خردادماه در گنجینه فرهنگ و هنر برگزار می شود.



کارگاه سه روزه هما دلورای نیز در روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد در حال برگزاری است.

نمایشگاه تابلو فرش ایرانی در میبد

نمایشگاه تابلو فرش ایرانی در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد برگزار شد.

در این نمایشگاه 50 تابلو فرش نفیس از عصمت کریمی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ششم خرداد میزبان علاقمندان به این رشته هنری است.