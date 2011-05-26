اکرم فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از امسال در نظر داریم فعالیتهای این هیئت در بخش بانوان را سر و شکلی واقعیتر ببخشیم و به همین منظور برنامههای متنوعی نیز در نظر داریم که این بار صعود ما به قله پلنگ آبی انجام میشود.
صعود بانوان کوهنورد به قله پلنگ آبی قم
وی اضافه کرد: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم نیز به مناسبت گرامیداشت بیست و نهمین سالروز آزادسازی خرمشهر همایش سراسری بانوان کوهنورد این استان به یکی از قلل پر صعود استان قم یعنی پلنگ آبی را برنامهریزی کرده است.
برگزاری همایش روز جمعه ششم خرداد
نایب رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، این همایش کوهنوردی روز جمعه ششم خرداد ماه همایش سراسری صعود به قله پلنگ آبی را با حضور تمام بانوان علاقهمند به کوهنوردی به انجام میرسد.
وی با اشاره به اینکه شرکت در این همایش هیچ محدودیتی برای بانوان علاقمند به رشته مفرح کوهنوردی ندارد، یادآور شد: در واقع این همایش با حضور گروههای کوهنوردی استان، سازمانها، ادارات و مردم شهر، برگزار خواهد شد و حضور در آن برای عموم بدون مانع است.
آغاز همایش کوهنوردی بانوان از ساعت ۶ صبح
فرهادی اظهار داشت: حضور در این همایش برای عموم بانوان و تمام سنین آزاد و رایگان است و همایش از ساعت شش صبح روز جمعه ششم خرداد برگزار میشود که امیدواریم یکی از صعودهای موفق کوهنوردان قمی به مناسبت آزادسازی خرمشهر برگزار شود.
فعالیتهای گروههای مختلف هیئت کوهنوردی در قم
وی با اشاره به گروهها و بخشهای فعال در این هیئت ابراز داشت: در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی، علاوه بر رشته کوهنوردی، رشتههایی مانند سنگنوردی، کویرنوردی، کوهپیمایی و درهنوردی نیز فعالیت میکنند، ضمن اینکه در حال حاضر در قم گروههای مختلفی فعال هستند که علاقمندان به هر کدام از این رشتهها، در روزهای پایانی هر هفته در برنامههای متنوع این رشتهها در استان و سایر شهرها شرکت میکنند.
مشخص شدن مسیر حرکت به قله پلنگ آبی
نایب رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم با اشاره به زمان حرکت همایش عمومی کوهنوردی ویژه بانوان در قم، ابراز داشت: در روز جمعه ششم خرداد ماه مکان حرکت از میدان مطهری، ابتدای خاکفرج خواهد بود که علاقمندان از این مکان راهی قله پلنگ آبی میشوند.
وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در همایش کوهنوردی بانوان قم به منظور آسایش و راحتی در این صعود میبایست لوازم فنی، صبحانه و نهار را با خود داشته باشند، ضمن اینکه شرکت کنندگان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی این هیئت تماس بگیرند.
فرهادی همچنین به تشریح فعالیتهای هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم پرداخت و اظهار داشت: فعالیت این هیئت در حال حاضر با توجه به امکاناتی که از آن برخوردار است، بیشتر در دو رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی سنگ نوردی داخل سالن و طبیعت صورت میگیرد.
وی از جمله برنامههای مربوط به هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم را سنگ نوردی عنوان کرد و گفت: در طول سال مسابقات مختلفی در این خصوص با حضور علاقه مندان به این رشته ورزشی به شکلی جذاب و تماشایی برگزار میشود.
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