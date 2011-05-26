۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

نمایشگاه توانمندیهای بانوان در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از توانمندیهای بانوان شهرستان گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته زن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گرگان عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ای نمایشگاه گفت: پیرو جلسه ستاد بزرگداشت هفته زن استان مقرر شد نمایشگاه توانمندیهای زنان با مشارکت، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران، هلال احمر، آموزش و پرورش، بهزیستی و دیگر دستگاه ها همزمان با جشنوراه فرهنگی فاطمه برگزار شود.

وی افزود: تمامی نمونه کارهای موجود در کارگاه های آموزشی مرکز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.
 
وی از استقبال زیاد بازدید کنندگان از غرفه آموزش فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: بازدیدکنندگان ضمن ابراز رضایت از آموزشهای رایگان فنی و حرفه ای نظرات خود را به صورت مکتوب و شفاهی اعلام کردند.
 
حیدری گفت: همچنین ادارات بهزیستی و هلال احمر نیز خواستار عقد تفاهمنامه و همکاری بیشتر در زمینه ارتقاء مهارت و آموزش بانوان شدند.
 
این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر است.
