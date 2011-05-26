به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای هفته ای که پشت سر گذاشتیم عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات از ارائه گزارش تخلفات دولت در سال 89 در اجرای هدفمندی یارانهها به مجلس خبر داد و گفته بود متاسفانه منابع لازم برای پرداخت یارانهها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانکها و برخی از بودجه دستگاهها بوده است و این تخلف است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور به جدیت عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در دستور کار دارد، اعلام کرده بود ما همچنان ادامه اجرای این قانون را مورد رسیدگی قرار می دهیم و گزارشی از عملکرد دولت در این زمینه به مجلس ارائه خواهیم کرد.
فضلی همچنین به طرح دیگر دیوان محاسبات اشاره کرده بود و افزوده بود که حسابرسی عملکرد طرح دیگر دیوان محاسبات است که به صورت جدی در حال پیگیری است.
برداشت غیرقانونی 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای یارانه نقدی
در همین خصوص حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی از تخلف دولت در برداشت پنج هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی خبر داده بود و گفته بود که این مبلغ تحت عنوان تنخواه برداشت شده است.
حسینی: برنامه کوتاه مدت برای حذف یارانه پر درآمدها نداریم
در رابطه با موضوع یارانه ها نیز شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در خصوص حذف یارانه بخشی از خانوارها که از درآمد بالایی برخوردارند، گفت: ما برنامه کوتاه مدت و آنی برای این منظور نداریم.
پس این سخنان رئیس دستگاه اقتصادی کشور حاکی از آن است که بطور تدریجی و پلکانی یارانه بخشی از خانوارها حذف خواهد شد حال سئوال اساسی این است که کدام خانوارها استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند؟
نجات کشتی مالت از چنگ دزدان دریایی توسط ارتش ایران
بار دیگر دریادلان نیروی دریایی ارتش موفق شدند با دزدان دریایی مقابله کنند بطوریکه این بارکشتی کانتینربر دندل با پرچم مالت را از چنگ دزدان دریایی نجات دادند.
کشتی مذکور که در حال عزیمت به سوی سواحل جمهوری اسلامی ایران بود، در حوالی جزیره مصیره در شرق سواحل عمان مورد حمله چهار فروند قایق تندروی دزدان دریایی قرار گرفت.
این دهمین رویارویی دریادلان نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی سومالیایی در دو ماه ابتدایی سال 90 است، که در تمامی موارد کشتیهای مورد تهاجم به سلامتی و بدون هیچ آسیبی به حرکت خود ادامه دادهاند.
نقدی: نگران نفوذ جریان انحرافی به بسیج نیستیم
صحبتهای رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص جریان انحرافی که چندی است توجه محافل رسانه ای و سیاسی را بخود جلب کرده است بسیار قابل تامل بود چراکه وی معتقداست جریان انحرافی به بسیج نفوذ نخواهد کرد و استدلالش هم این است گروهی که نخ تسبیح شان ولایت است انشاءالله هیچ موقع منحرف نمیشوند و در مسیر حق باقی خواهند ماند و ما هم در این رابطه احساس خطر نمیکنیم.
مصلحی: مقابله با جریانات انحرافی در دستور کار وزارت اطلاعات قرار دارد
در این رابطه وزیر اطلاعات نیز با اعلام اینکه مقابله با جریانات انحرافی در دستور کار وزارت اطلاعات است، گفته بود وزارت اطلاعات به وسیله اقدامات اطلاعاتی با گروه های منحرف در کشور برخورد می کند.
وی ادامه داده بود که اساسا یکی از کارهای وزارت اطلاعات این است که با جریانات انحرافی که در مجموعه کشور تحت عنوان گروه های منحرف فعالیت می کنند به وسیله کارهای اطلاعاتی مقابله کند.
جریانهای انحرافی قادر به ادامه مسیر نیستند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در رابطه با این موضوع عنوان کرده بود که ممکن است در مقطع و برههای خاص، جریان یا گروه و باندی خاص بتوانند تعمداً یا سهواً خدشهای به ارزشها وارد و انحرافی در مسیر انقلاب ایجاد و حتی طیفهایی را نیز ناخودآگاه با خود همراه کنند، ولی قطعاً جریانهای انحرافی، بیریشه و سطحی بوده و قادر به ادامه مسیر و تداوم برنامههای انحرافی خود نخواهند بود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی اظهار نظری در خصوص اینکه آیا حرکت جریان انحرافی برای تصاحب کرسی های مجلس نهم است گفته بود فکر نمی کنم دیگر بتوانند نقشی در انتخابات داشته باشند و اگر هم چنین قصدی بوده خنثی شده است.
همچنین از دیگر اخبار مهم در هفته گذشت افزایش توان دفاعی کشورمان بود بطوریکه طی مراسمی خط تولید انبوه مهمات 125 و 105 میلیمتری ضدزره ثاقب در آستانه سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مهمات سازی سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع افتتاح شد.
همچنین موشک بالستیک قیام 1 توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع نیزبه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انجام شد. این موشک نخستین موشک بدون بالک جمهوری اسلامی است.
ضمن اینکه 10 فروند شناور از نوع لندینگ گرافت، دوبه و یدک کش به مشتریان تحویل و دو فروند شناور لندینگ گرافت به آب انداخته شد.
جزئیات مربوط به دستگیری 30 جاسوس امریکایی
یکی از اخباری که در هفته گذشته توجه همگان را به خود معطوف کرده بود اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در انهدام شبکه جاسوسی آمریکایی بود که وزیر اطلاعات در این رابطه عنوان کرده بود که آمریکائیها فکر می کردند می توانند روی بعضی افرادی که برای کارهای علمی و تحقیقاتی از کشورخارج می شوند ، سرمایه گذاری کنند.
مصلحی با بیان اینکه امریکائیها همچنین به دنبال به دست آوردن نرم افزارهایی از این مجموعه ها بودند افزود: با برنامه ریزی های درست انجام شده و اطلاعاتی خوبی که به دست آوردیم، این مجموعه از اقدامات دشمن از دیدن اطلاعاتی ضربه خورد.
وزیر اطلاعات همچنین با بیان اینکه دشمن پس از آنکه نتوانست در فتنه سبز موفق شود، به دنبال خرابکاری در کشور بود که با هوشیاری مردم و مأموران اطلاعاتی ناکام ماند اعلام کرد: بخشی از اعترافات جاسوسان دستگیر شده به زودی پخش می شود.
از دیگر خبرهای مهمی که در هفته گذشته منتشر شد ابلاغ قانون بودجه سال 90 کل کشور به دستگاههای اجرایی بود که رئیس جمهور پس از تائید شورای نگهبان این کار را با کمی تاخیر انجام داد.
این درحالیست که صبح همان روز احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان یافتن مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ بودجه سال 90 و بلاتکلیفی کشور در صرف بودجه از امروز خواستار ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس شده بود.
نیکزاد به عنوان وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی شد/ مخالفت مجلس با اقدام احمدی نژاد
همچنین در هفته ای که گذشت رئیس جمهور علی نیکزاد را به عنوان وزیر امور زیربنایی معرفی و لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام احمدی نژاد درحالیست که هنوز نمایندگان بهارستان نشین لایحه ادغام وزارتخانه های راه و مسکن که هم اکنون موسوم به وزارتخانه امور زیربنایی است را تصویب نکرده است. بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قوه مجریه موظف بود ظرف دو سال لایحه ادغام وزارتخانه ها را ارائه بدهد.
همچنین از جمله موضوعات مهم در هفته گذشته صدور حکم رهبر انقلاب برای انتصاب رئیس و اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بود.
در حکم رهبر انقلاب آمده است با توجه به عزم جدی برای دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و لزوم استفاده همه جانبه از ظرفیت های موجود در عرصه های علمی (حوزه ای و دانشگاهی) در جهت فراهم سازی مقدمات تدوین این الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حوزه، مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت تشکیل می گردد و حضرت آقایان دکتر صادق واعظ زاده، حجت الاسلام علی اکبر رشاد - رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام احمد واعظی - رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام دکتر میرمعزی، دکتر داودی، دکتر حسینی عراقی، دکتر زاهدی وفا، دکتر اکبرزاده، دکتر سعید جبل عاملی و دکتر میرغفوری را به عنوان اعضای شورای عالی مرکز و آقای دکتر صادق واعظ زاده را به عنوان رئیس شورا و رئیس این مرکز منصوب می نمایم.
انتشار اسامی 5 مقام آمریکایی در فهرست تحریم ایران
ارائه لیست تحریم مسئولان آمریکایی از سوی مجلس هم خبر مهمی بود که هفته گذشته تعجب محافل خارجی را برانگیخت. ویلیام راجرز فرمانده ناو وینسنت آمریکا، جفری هاربسون فرمانده کنونی زندان گوانتانامو، پل برمر فرماندار نظامی آمریکا در عراق از سال 2003، ریچارد پرل از مقامات نظامی آمریکا و ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جزو 26 مقامی هستند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح تعقیب و تحریم آنها را بررسی کرد.
همچنین از دیگر عناوین مهم خبری در هفته گذشته اعلام آغاز فعالیتهای انتخاباتی کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط وزیر کشور بود چرا که شورای نگهبان تاریخ 12/12/1390 را جهت برگزاری انتخابات تعیین کرده است ضمن اینکه از سوم دی ماه تا نهم دی ماه ثبت نام از کاندیداها صورت می گیرد و 9 تیرماه آخرین مهلت استعفا برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس خواهد بود.
در هفته ای که گذشت همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان با حضور رئیس جمهور انفجار و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از کارکنان این مجموعه شده بود.
اما با وجود انفجار و آتش سوزی در حین مراسم افتتاحیه طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان آسیبی به احمدی نژاد و هیئت همراه وارد نشده است.
نشتی گاز یکی از واحدهای فرآیندی پالایشگاه نفت آبادان عامل اصلی انفجار و آتش سوزی در این پالایشگاه شده است ضمن آنکه انتشار گسترده گازهای سمی منجر به مسمومیت و گازگرفتگی برخی از کارکنان شده بود.
درهفته ای که پشت سر گذاشتیم دومین جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در محل دفتر ریاست این مجلس در تهران تشکیل شد.
این جلسه به ریاست آیتالله محمدرضا مهدوی کنی برگزار شد و با مشارکت اکثریت اعضا به پیگیری مصوبات گذشته، ارایه گزارش از انتخابات کمیسیونهای داخلی به هیئت رئیسه، بررسی مسایل داخلی و بینالمللی و ارایه اطلاعات و اخبار درباره مسایل داخلی و بین المللی توسط اعضای هیئت رئیسه پرداخت.
این درحالیست که مرور آمار آرای علی لاریجانی در طول چهار سال گذشته شیب ملایم نزولی را نشان می دهد به طوریکه در آغاز مجلس هشتم و سال نخست مجلس او توانست از مجموع 259 رای ماخوذه،237 رای موافق کسب کند.
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