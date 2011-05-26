"ویکتور کاسای" مجارستانی فینال لیگ قهرمانان را قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال اروپا ویکتور کاسای از مجارستان را به عنوان داور دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا انتخاب کرد.

کاسای 35 ساله را در امر قضاوت دیدار تیم‌های منچستریونایتد انگلیس - بارسلونای اسپانیا دو هموطنش به نام‌های "گابور اروس" و "گئورگی رینگ" همراهی خواهند کرد. "ایستوان واد" هم داور چهارم این مسابقه است. یوفا همچنین "روبرت کیسپال" را به عنوان داور ذخیره دیدار نهایی لیگ قهرمانان برگزیده است.

ویکتور کاسای که از سال 2001 قضاوت در عرصه بین المللی را آغاز کرده است، تا به امروز بیش از 60 بازی را در مسابقات اروپایی سوت زده است.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از ساعت 23:15 روز شنبه هفتم خردادماه بین تیم‌های منچستریونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار خواهد شد.

