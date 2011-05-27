به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی رضایت در اولین همایش دانش آموختگان نانو فناوری با اشاره به ارتقای رتبه ایران در حوزه نانو فناوری، افزود: رتبه ایران تا اکنون 14 است که امیدوارم این رتبه حفظ شود چراکه ایران با کشورهای بالاتر از خود باید رقابت کند.



مدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو کشورهایی چون چین، آمریکا، کره جنوبی، آلمان و ایتالیا را از کشورهایی دانست که ایران باید از آنها عبور کند و اظهار داشت: در راستای تقویت کشور سیاستهای ستاد توسعه فناوری نانو را در 4 حوزه انرژی، بهداشت، آب و محیط زیست و مواد و سازه متمرکز کردیم.



وی با بیان اینکه در حوزه سلامت موفق به تولید 20 محصول شدیم،‌ یاداور شد: در بخش کشاورزی نیز به ویژه در زمینه بسته بندیهای نانویی پیشرفتهای خوبی داشتیم این بسته بندی به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی کمک می کند.



رضایت با تاکید بر کاربردی کردن فناوری نانو در صنعت خودرو، اضافه کرد: در حالی که پژوهشگران کشور موفق به تولید 12 قطعه نانویی خودرو شدند اما این فناوری در این صنعت نفوذ نکرده است.

وی ‌به ایجاد شبکه آزمایشگاهی اشاره کرد و یاداور شد: تاکنون بیش از 43 مرکز آزمایشگاهی طی ساز و کارهایی به یکدیگر متصل شدند تا فعالان در عرصه نانو فناوری بتوانند از خدمات این شبکه برخوردار شوند.

رضایت استاندارد سازی را از دیگر برنامه های ستاد فناوری نانو نام برد و یاداور شد: دو مورد از پروتکل های استاندارد ایزو در حوزه نانو از سوی ایران پیشنهاد شده که مورد موافقت قرار گرفته است.



وی از اقدامات این ستاد در زمینه نانو مترولوژی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اختصاص بودجه های لازم این مرکز راه اندازی شود.



مدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو ایجاد کریدور علم و فناوری در 16 حوزه را از دیگر اقدامات این ستاد دانست و اظهار داشت: با حمایت هایی که صورت گرفت موفق به کسب دانش فنی تولید نانو تیوب شدیم که در این راستا 35 شرکت در این زمینه فعال شدند ضمن آنکه در بخش سازه خانه های نانویی تولید شد که به کاربردن لوله های بی صدا با روکش نانو از جمله فناوریهایی بود که در این خانه به کار برده شد.