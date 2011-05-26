واکنش مهمانپرست به اظهارات اوباما/ احضار کاردار بحرین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عضو عدم تعهد به بالی محل برگزاری این اجلاس در اندونزی رفت.

گفتنی است شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عدم تعهد در فاصله دوم تا پنجم خردادماه در سطوح کارشناسی و وزرا در بالی اندونزی برگزار خواهد شد.

در این اجلاس موضوعات مهم جهانی، مسائل سیاسی منطقه ای در حوزه های خاورمیانه،آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و موضوعات مربوط به توسعه و حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد در بالی اندونزی تاکید کرد: بی توجهی و نادیده گرفتن خواسته های مشروع ملتها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و مداخله خارجی می تواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد.

رایزنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین

همچنین در هفته ای که سپری کردیم علی اکبر صالحی در آستانه چهلمین سالگرد روابط ایران و چین به پکن رفت.



وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در آستانه چهلمین سالگرد روابط ایران و چین بر توسعه بیشتر مناسبات تهران – پکن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، منطقه ای و بین المللی تأکید کردند.

صالحی و یانگ چیه چی در پکن این مناسبت را بهترین فرصت برای افزایش تماس ها و رایزنی های مقامات دو کشور در جهت تقویت همکاری ها و همچنین افزایش ارتباطات مردمی دو کشور به منظور آشنایی متقابل بیشتر مردم ایران و چین دانستند.

کاردار بحرین احضار شد

از جمله اخبار مهم دستگاه دیپلماسی در هفته گذشته احضار کاردار بحرین بود.



رئیس اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه کشورمان در اعتراض به صدور حکم ظالمانه دادگاه نظامی بحرین در حق یک تبعه ایرانی مقیم این کشور، کاردار بحرین را به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد.

مهمانپرست در واکنش به اظهارات اوباما

نشست خبری این هفته سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی نیز دارای نکات مهمی بود که به اختصار به آن اشاره می کنیم. رامین مهمانپرست در رابطه با اظهارات اوباما در خصوص امنیت رژیم صهیونیستی و ادعای دستیابی ایران به سلاح هسته ای گفت: اظهارات اوباما نسبت به فعالیت های هسته ای ایران دامن زده به تبلیغاتی طراحی شده ای است که تحت عنوان محور ایران هراسی از قبل دنبال می شد.



وی افزود: آمریکایی ها بعد از تحولات منطقه در اظهاراتی تلاش می کردند خود را همراه مطالبات مردم نشان دهند که شاهد عدم توفیق اظهارات ظاهری اوباما درباره منطقه و فلسطین بودیم و برای اینکه ناکامی ها آشکار شده و اهداف واقعی جبران شود به سمت اتهام زدن به دیگران رفته اند و فعالیت صلح آمیز هسته ای ما را نظامی تعبیر کرده اند در حالیکه خودشان بیشتر ازدیگران اطلاع دارند که ادعاهایشان درست نیست.



سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اینکه رئیس جمهور آمریکا اخیرا ایران را متهم به داشتن سیاست فریبکارانه در قبال تحولات منطقه کرده است، بیان داشت: اظهاراتی که اوباما درباره تحولات منطقه خاورمیانه و در خصوص ایران داشت، برای مردم کشور ما و کشورهای منطقه جای سوال جدی باقی می گذارد.

در همین رابطه علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را بی ربط و با هدف فرا فکنی افکار عمومی نسبت به معیار دوگانه آمریکا در برابر انقلابهای منطقه خواند.

فروزنده: الگوی ایرانی – ژاپنی در خصوص نظام اداری تدوین شود

در هفته گذشته لطف اله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور با کانسی ناکانو وزیر اصلاحات امور کارکنان دولتی ژاپن در توکیو ملاقات کرد.

وی در این دیداربا برشمردن ویژگی های کارکنان دولتی در دو کشور ایران و ژاپن مبنی بر ایجاد محیط کاری پر نشاط و انگیزه کار و تلاش اظهار داشت که با اتکا بر آن ویژگی ها می توان الگوی جدیدی در خصوص نظام اداری به دنیا معرفی کرد که به الگوی ایرانی – ژاپنی معروف شود.

ناکانو نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص سیر تاریخی تحولات نظام اداری در ژاپن ابراز داشت که نظام کارکنان دولتی در ژاپن در آستانه یک تحول تاریخی قرار دارد که در داخل این کشور آن را مرحله چهارم تحولات نظام اداری نام گذاری کرده اند.



همچنین در این ملاقات طرفین با برشمردن مشترکات آسیایی خود ابراز تمایل نمودند تا با یکدیگر در حوزه های مختلف از جمله تربیت نیروی انسانی ماهر در سایر کشورهای منطقه از طریق برگزاری دوره های آموزشی مشترک همکاری کنند.



برگزاری مراسم روز آفریقا در دفتر حفاظت منافع مصر



مراسم روز آفریقا در محل اقامت حافظ منافع مصر در ایران با حضور سفرا و برخی مسئولین کشوری برگزار شد نیز از موضوعات مربوط به سیاست خارجی کشورمان در هفته گذشته بود.



در این مراسم که سفرای برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین معاون آفریقای وزارت امور خارجه و قائم مقام وزیر بازرگانی حضور داشتند مسئول دفتر حافظ منافع مصر در ایران ابتدا این روز را به مردم آفریقا تبریک گفت و سپس سفیر کشور مالی و فلسطین به ایراد سخن پرداختند .