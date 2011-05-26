سهم ناچیز گلستان از صنعت گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر پنجشنبه در گردهمایی امام جمعه های استان گلستان افزود: استان ما از گردشگری هیچ سهمی ندارد در حالیکه استانهای همجوار ما بیشترین سرمایه های گردشگری را به سوی خود جذب می کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: باید برای استان جاذبه ایجاد کرد و در حال حاضر سکوی پرتاب پیشرفت ما دراستان به ویژه در گردشگری جزیره آشوراده است.

آیت الله نورمفیدی افزود: شهر تاریخی جرجان و دیواره تاریخی گرگان که بعد از دیوار چین بزرگترین دیوار تاریخی دنیاست با270 کیومتر وسعت اگر احیا شود جاذبه بسیار مهمی برای استان ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: اگر گردشگر به استان وارد شود می توانیم امیدوار باشیم که در بخشهای دیگر نیز می تواند سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی افزود: دولت و مسئولان بسیار فعال هستند و در استان نیز کارهای بسیاری صورت گرفته است اما ما خواهان عدالت حد اکثری هستیم.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: در بحث اقتصاد هم دشمن برنامه ریزی کرده است و در حال اجرای آن است و اگر غفلت کنیم می بازیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان کرد: بعد از انقلاب 200 میلیارد دلار در بخش صنعت کشور برنامه ریزی شد اما سهم گلستان تنها یک چهلم این مقدار بود.

وی با توجه به رتبه پایین استان در بخش صنعت افزود: تنها راه برون رفت از این وضعیت تولید است.

آیت الله نورمفیدی یاد آور شد: امسال با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی پیش بینی شده است برداشت محصولات استان مانند گندم و جو به نصف کاهش یابد که با ید تدابیر لازم برای این موضوع اندیشیده شود.