  1. استانها
  2. گلستان
۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

230 زندانی جرائم غیرعمد در گلستان آزاد شدند

230 زندانی جرائم غیرعمد در گلستان آزاد شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای گلستان از آزادی 230زندانی جرائم غیرعمد در سال جاری با کمک مردم نوعدوست استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امینی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم نسیم مهر در گرگان افزود: برای آزادی این مددجویان 14 میلیارد ریال کمکهای مردمی جمع آوری شده است.

وی میزان کمکهای مردم نوعدوست استان را برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد در سال قبل، دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد.
 
امنیی بیان کرد: باید به یاری همنوع شتافت تا در روز آخرت سعادت نصیبمان شود.
 
مدیرکل زندانهای گلستان گفت: فقط در یک مرحله 67 نفر از مددجویان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
 
وی اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مردم نوعدوست و خیران تخفیفات ویژه ای برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد گرفته شده است.
کد مطلب 1321551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها