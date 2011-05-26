230 زندانی جرائم غیرعمد در گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امینی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم نسیم مهر در گرگان افزود: برای آزادی این مددجویان 14 میلیارد ریال کمکهای مردمی جمع آوری شده است.

وی میزان کمکهای مردم نوعدوست استان را برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد در سال قبل، دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد.

امنیی بیان کرد: باید به یاری همنوع شتافت تا در روز آخرت سعادت نصیبمان شود.

مدیرکل زندانهای گلستان گفت: فقط در یک مرحله 67 نفر از مددجویان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مردم نوعدوست و خیران تخفیفات ویژه ای برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد گرفته شده است.