250 هزار مشترک در اردبیل از گاز طبیعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فوقی در مراسم آغاز عملیات گازرسانی به 17 روستا و پادگان تیپ حضرت عباس (ع) اردبیل اظهار داشت: با اتمام عملیات گازرسانی به این روستاها میزان بهره‌ مندی از گاز در اردبیل به 95 درصد افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح در کوتاه ترین زمان و طی یک سال آینده هزار و 450 خانوار روستایی با مجموع هفت هزار نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی لوله‌ کشی شده برخوردار شده به تعداد مشترکان افزوده خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: علاوه بر مشترکان خانگی، واحدهای صنعتی واقع در مسیر لوله‌ کشی گاز در این منطقه نیز می‌توانند از آن استفاده و تقاضای انشعاب کنند.

وی یکی از سیاست‌گذاریهای اصلی شرکت گاز را گازرسانی به مناطق روستایی و محروم عنوان کرد و یادآور شد: در این ارتباط به دلیل سردسیر بودن، استان اردبیل در اولویت قرار دارد.

فوقی ابراز داشت: گاز لوله‌ کشی شده برای ساکنان استان اردبیل که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، طبیعی و نیز قرار گرفتن در مسیر سامانه‌ها و جریانهای جوی گوناگون سردسیر است، نعمتی بزرگی محسوب می‌شود.

فوقی با بیان اینکه امسال گازرسانی به چندین روستای محروم استان تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید، عنوان کرد: شرکت گاز تلاش می‌کند بخشی از عملیات گازرسانی خود را به صورت پایلوت به بخش خصوصی واگذار کند.

به گفته وی برای اجرای طرح گازرسانی به 17 روستا و پادگان تیپ حضرت عباس (ع) اردبیل اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال هزینه و 92 هزار و 434 متر شبکه‌گذاری انجام خواهد شد.

پادگان تیپ حضرت عباس (ع) در حدود 25 کیلومتری جنوب غرب اردبیل و در حوالی شهر کوراییم در منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی قرار دارد که با اجرای طرح گازرسانی به آن 17 روستای اطراف نیز از گاز طبیعی لوله‌کشی شده برخوردار می شوند.