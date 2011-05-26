استادان مرکز آموزش قرآن آستان حضرت عبدالعظیم(ع) انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این انتخابات عصر پنجشنبه در شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران برگزار شد.

سه تن از استادان مرکز آموزش قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در انتخابات اعضای شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران برای برعهده گرفتن مدیریت شورای مرکزی این جمعیت طی مدت دو سال انتخاب شدند.

در این انتخابات، سید اسدالله هاشمی، سمیه حاجعلی و الهام منگلی از بین استادان مرکز آموزش قرآن برگزیده شدند.

در سومین مجمع عمومی جمعیت قرآنی استان تهران، محمدرضا پورمعین، رضا پرتوی‌ زاده، بهمن جاهی، نصرت ‌الله حسینی، رحیم قربانی، محمدرضا مسیب ‌زاده، مجید زکی‌ لو و حوریه عقبایی به عنوان اعضای شورای مرکزی این جمعیت انتخاب و نیز محمد بادپا به عنوان بازرس و علی‌ اصغر میرزایی به عنوان بازرس علی‌البدل معرفی شدند.

نخستین جلسه شورای مرکزی با حضور اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران، دو هفته دیگر برگزار می ‌شود.

سومین مجمع عمومی جمعیت قرآنی استان تهران به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی این جمعیت در فرهنگسرای قرآن برگزار ‌شد.

در این مراسم گزارشی از فعالیت‌های شورای مرکزی توسط رئیس سابق شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران، همچنین گزارش بازرسان این جمعیت قرائت شد.

اضافه می شود اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران، برابر با اساسنامه این جمعیت، انتخاب می‌ شوند و 11 نفر به مدت دو سال مدیریت شورای مرکزی این جمعیت را بر عهده خواهند داشت.