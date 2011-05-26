اصول مشترک سیاسی دو کشور محرک مناسبی برای توسعه مناسبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در حاشیه برگزاری شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بالی پیرامون مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند.

صالحی در این ملاقات با اشاره به سابقه مقاومت و استقامت کره شمالی، اظهار داشت : تشابهات و اصول مشترک سیاسی دو کشور می تواند انگیزه و محرک مناسبی برای توسعه مناسبات در سایر زمینه ها از جمله اقتصادی ، تجاری ، آموزشی و علوم شود.

وی با سازنده خواندن تبادل هیاتهای در سطوح مختلف میان دو کشور، به هماهنگی و رایزنی تهران و پیونگ یانگ در مجامع بین المللی اشاره کرد .

صالحی از وزیر امورخارجه کره شمالی برای سفر به ایران دعوت کرد.

وزیر امور خارجه کره شمالی نیز در این دیدار سخنرانی صالحی در اجلاس وزرای عدم تعهد را قوی و الهام بخش دانست و نسبت به ریاست آتی جمهوری اسلامی ایران در جنبش عدم تعهد ابراز خوشحالی کرد .

وی با اشاره به اجرای موفق برنامه توسعه 20ساله جمهوری اسلامی ایران و پیشرفتهای کشورمان در زمینه اقتصادی ، علاقمندی کره شمالی را برای گسترش همکاریهای اقتصادی اعلام داشت.

وزیر امور خارجه کره شمالی با تاکید بر اهمیتی که پیونگ یانگ برای روابط با تهران قائل است ، ضرورت تبادل هیاتها و استمرار رایزنیها را در جهت منافع دو کشور و دو ملت در عرصه های بین المللی خاطرنشان ساخت.

وی آخرین تحولات سیاسی کره شمالی و روابط با همسایگان از جمله کره جنوبی را تشریح کرد.