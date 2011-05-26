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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

صالحی در دیدار همتای کره‌ای:

اصول مشترک سیاسی دو کشور محرک مناسبی برای توسعه مناسبات است

اصول مشترک سیاسی دو کشور محرک مناسبی برای توسعه مناسبات است

صالحی در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی با اشاره به سابقه مقاومت و استقامت کره شمالی، اظهار داشت : تشابهات و اصول مشترک سیاسی دو کشور می تواند انگیزه و محرک مناسبی برای توسعه مناسبات شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در حاشیه برگزاری شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بالی پیرامون مسائل مهم منطقه ای و بین المللی  و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند.

صالحی در این ملاقات با اشاره به سابقه مقاومت و استقامت کره شمالی، اظهار داشت : تشابهات و اصول مشترک سیاسی دو کشور می تواند انگیزه و محرک مناسبی برای توسعه مناسبات در سایر زمینه ها از جمله اقتصادی ، تجاری ، آموزشی و علوم شود.

وی با سازنده خواندن تبادل هیاتهای در سطوح مختلف میان دو کشور، به هماهنگی و رایزنی تهران و پیونگ یانگ در مجامع بین المللی اشاره کرد .

صالحی از وزیر امورخارجه کره شمالی برای سفر به ایران دعوت کرد.

وزیر امور خارجه کره شمالی نیز در این دیدار سخنرانی صالحی در اجلاس وزرای عدم تعهد را قوی و الهام بخش دانست و نسبت به ریاست آتی جمهوری اسلامی ایران در جنبش عدم تعهد ابراز خوشحالی کرد .

وی با اشاره به اجرای موفق برنامه توسعه 20ساله جمهوری اسلامی ایران و پیشرفتهای کشورمان در زمینه اقتصادی ، علاقمندی کره شمالی را برای گسترش همکاریهای اقتصادی اعلام داشت.

وزیر امور خارجه کره شمالی با تاکید بر اهمیتی که پیونگ یانگ برای روابط با تهران قائل است ، ضرورت تبادل هیاتها و استمرار رایزنیها را در جهت منافع دو کشور و دو ملت در عرصه های بین المللی خاطرنشان ساخت.

وی آخرین تحولات سیاسی کره شمالی و روابط با همسایگان از جمله کره جنوبی را تشریح کرد.

کد مطلب 1321557

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