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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

پروژه های اولویت دار شهرستان پیشوا معرفی شدند

پیشوا - خبرگزاری مهر: پروژه های اولویت دار شهرستان پیشوا در جلسه شورای برنامه ریزی و بودجه این شهرستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر پنج شنبه در فرمانداری پیشوا برگزار شد، توجه به کاهش هزینه ها، آب و کشاورزی، حمل و نقل عمومی و تکمیل پروژه ها، سیستم آبیاری تحت فشار، بهسازی روستاها و کمک به مساجد و حسینیه ها و امور فرهنگی از برنامه ها و طرحهای اولویت دار شهرستان معرفی شدند.

اعضای جلسه برنامه ریزی بودجه شهرستان پیشوا با توجه به اینکه اعتبار تملک دارایی و هزینه ای این شهرستان به مبلغ 78 میلیارد ریال بود، پیشنهاد کردند که مبلغ 60 میلیارد ریال علاوه بر بودجه ذکر شده جهت زیرساختهای شهرستان از سایر منابع اختصاص داده شود.

همچنین در این جلسه، معیار توزیع اعتبارات جهت اجرایی شدن پروژه های شهرستانی، با اولویت پروژه های نیمه تمام، تعهدات مسکن مهر و نیاز به دستگاههای شهرستانی تعیین شد.

کد مطلب 1321558

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