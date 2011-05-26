نود و دومین شماره هفته نامه پنجره منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌نامه پنجره، نود و دومین شماره هفته‌نامه خبری- تحلیلی پنجره با عکس روی جلدی از محمدحسین صفارهرندی و تیتر "ارتباط مستقیم با منبع فیض"، روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفته است.

باشگاه اهل قلم این هفته، همراه با نوشتارهایی از محمدرضا زائری، حیدر رحیم پور ازغدی، ابراهیم فیاض و سید محمد روحانی است. در این مقالات به موضاعاتی همچون بیداری اسلامی در منطقه و حواشی این قیام ها، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، جامعه و خانواده و ... پرداخته شده است.

سبز انحرافی یا انحراف سبز



شواهد و قرائن نشان می دهد که «جریان انحرافی» و «فتنه سبز»، این روزها بسیار به هم نزدیک شده اند. هرچند تا همین چند ماه پیش، به ظاهر در مقابل یکدیگر قرار داشته و برای هم خط و نشان‎های آن‎چنانی می‎کشیدند، اما این روزها با فراموشی عمدی همه جدال‎ها و تنازعات سیاسی خود، سرگرم خوردن فالوده در عرصه رسانه‎ای هستند. در پرونده سیاسی این هفته به بررسی رفتار این دو لبه تیز یک قیچی پرداخته ایم. دو جریانی که امروز در حال تنظیم جهت و حرکت یکدیگر هستند تا به‎زعم خود بتوانند، ریشه جریان اصیل گفتمان انقلاب اسلامی و حکومت ولایی را قطع کنند.



برای بررسی امتزاج عملی این دو گروه به سراغ محمدحسین صفارهرندی رفتیم و در گفتگویی مفصل، نظرات وزیر سابق فرهنگ را جویا شدیم. همچنین مهدی فضائلی، ناصر ایمانی، سید جلال فیاضی، محمدجواد حق شناس و ... ما را در این پرونده همراهی می کنند.

مصائب خاص بودن!



پرونده هنری این هفته پنجره اختصاص به ژانری مظلوم واقع شده دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فیلم‎هایی که در گروه «هنر و تجربه» گنجانده می شوند در اکران با بی توجهی مواجه می شوند. در آیین نامه اکران سال 90، به ظاهر تمهیداتی برای کمک به این ژانر اضافه شده اما به نظر نمی رسد چندان موفق باشد.



از همین رو در پرونده هنر این شماره پنجره، با حضور چهره هایی همچون سید جمال ساداتیان، سیامک شایقی، حبیب کاوش و شهرام مکری به این موضوع پرداخته ایم



سیاست در حکمت متعالیه



صدر الدین محمد شیرازی، مشهور به صدر المتألهین و ملاصدرا، در سال 979 هـ. ق. در شیراز متولد شد. وی پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی، رهسپار کاشان شد و پس از مدتی تلمذ در کاشان، در حدود سال 995 هـ. ق. در اصفهان نزد شیخ بهایی به تحصیل علوم نقلی و در محضر میرداماد به کسب علوم عقلی پرداخت. ملاصدرا به دلایلی چند؛ از جمله راضی نبودن به تحصیلات رسمی مرسوم، از زندگی در اصفهان سرباز زد و بین 15 - 7 سال (بنابر اختلاف اقوال) در روستای کهک، از توابع شهرستان قم، کنج عزلت گزید و به تهذیب نفس پرداخت تا همچنان‎که خود در مقدمه کتاب اسفار می‎گوید، به شهود عالم معقول نائل آمد. پس از آن‎که به کمال صوری و معنوی دست یافت، بار دیگر به زندگی دنیوی بازگشت. این سیر مطابق چهار سفری است که وی در آغاز کتاب اسفار به توضیح آن‎‎ها پرداخته و کتاب عظیم خویش در حکمت متعالیه را بر آن اساس سامان داده است.



سیاست در حکمت متعالیه پرونده ای است درباره اندیشه سیاسی ملاصدرا که همراه با آثاری از آیت‎الله دکتر احمد بهشتی، دکتر سیدصادق حقیقت، دکتر علیرضا صدرا، دکتر نجف لکزایی و ... تقدیم شما می شود.

در بند قانون



یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی سالیان اخیر شهر‎های بزرگ، نگهداری از سگ‎‎ها و گرداندن آن‎ها توسط شهروندان در خیابان‎‎ها و معابر عمومی است، در حالی‎که رواج این پدیده علاوه‎بر زیان‎آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی ـ اجتماعی و تقلیدی کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی به‎حساب می‎آید. بر این اساس چندی پیش 39 نماینده مجلس طرحی تهیه کردند که آوردن حیواناتی مانند سگ در اماکن و معابر عمومی ممنوع و مرتکب شونده به ضبط حیوان و جزای نقدی محکوم شود.



در پرونده جامعه این هفته همراه با سرهنگ عباس میرایی، رسول اشرفی‎پور، حسینعلی شهریاری، انوشیروان محسنی بندپی، امان‎الله قرایی‎مقدم و ... به این معضل جامعه شهری امروز پرداخته ایم.

فرار عضله ها



بعد از پدیده فرار مغزها که همچنان ادامه دارد، امروز جامعه ما دچار پدیده ای دیگر شده که ما نام فرار عضله ها را بر آن می گذاریم. خلاصه این داستان این است که، بسیاری از کشور‎هایی که از لحاظ استعداد‎های ورزشی در مضیقه بوده و حرفی برای گفتن ندارند، ولی از نظر مالی هیچ کمبودی را احساس نمی‎کنند، ساده‎ترین راه را در خرید ملیت ورزشکاران دیگر کشور‎ها و اعطای تابعیت می‎بینند، اتفاقی که در کشور‎های حوزه خلیج‎فارس به وفور دیده می‎شود. کشور‎های صاحب ورزش نیز بنا به‎دلایل سیاسی از اعطای پناهندگی به ورزشکاران دیگر کشور‎ها استقبال می‎کنند و عجیب است که این‎ها را می‎دانیم، اما تلاشی برای جلوگیری از خروج استعداد‎های ورزشی خود نمی‎کنیم.



در پرونده ورزشی این هفته به همراه منصور برزگر، محمدسعید ذکایی و ... به این معضل اجتماعی پرداخته ایم.

مجله برون مرزی



مجله برون مرزی این شماره پنجره همچون هر هفته موضوعات متنوعی دارد. همراه با تحلیلگران بین المللی به بررسی تحولات منطقه به خصوص بحرین، امارات و فلسطین پرداخته ایم. در گفتگویی با گوردون داف کارشناس سیاسی آمریکایی، به بررسی رابطه کنگره آمریکا و لابی های صهیونیستی و اثر اسرائیل بر صحنه سیاسی اسرائیل پرداخته ایم. همچنین در گزارش مفصل به بررسی تفکرات و تحرکات اخوان المسلمین مصر پرداخته ایم.

چارسو



چارسوی پنجره این هفته نیز همچون همیشه متنوع است. در این شماره میزبان جواد محقق، شاعر خوب کشورمان هستیم. چارسو با پیشنهاداتی خواندنی از دنیای کتاب و دنیای اینترنت به سراغ شما آمده است.



علاوه بر پرونده‎هایی که اشاره شد در بخش مجله خبری پنجره، خبر‌ها، گزارش‎ها و تحلیل‎های کوتاه و متنوعی در حوزه‌های مختلف، منتشر شده و یادداشت خواندنی گوناگونی نیز درباره مسائل مبتلا به ایران و جهان، به قلم صاحب‎نظران شناخته شده، به مخاطبان ارائه شده است.

نود و دومین شماره هفته نامه خبری- تحلیلی پنجره به را با آثار و گفتاری از: محمدحسین صفارهرندی، عماد افروغ ، محسن غرویان، حیدر رحیم پور ازغدی، فرج الله سلحشور، سید محمد قائم مقامی، جواد محقق، عباس میرایی، علیرضا مختارپور، ابراهیم فیاض، منصور برزگر، سید علی کاشفی خوانساری، سید مسعود شجاعی طباطبایی، امان الله ترابی مقدم، سید جمال ساداتیان، حسینعلی شهریاری، رسول اشرفی پور و… از کیوسک‌های روزنامه فروشی و مراکز عرضه محصولات فرهنگی در سراسر کشور تهیه کنید. این هفته پنجره پرونده ای ویژه در رابطه با ورزشکاران پناهنده شده در سالهای اخیر داریم.

