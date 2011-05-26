بانکها 25 میلیارد ریال برای توسعه اشتغالزایی در اردبیل پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در افتتاح مجتمع پذیرایی و تالار چند منظوره شهریار اردبیل اظهار داشت: با این اعتبارات هشت هزار و 300 طرح محقق و برای 22 هزار و 500 نفر اشتغالزایی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و حرفه در بخشهای مختلف صنعتی، ‌تولیدی و کشاورزی اردبیل افزود: مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و ایجاد زمینه های اشتغال یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مورد استقبال دولت است.

فرماندار اردبیل با اشاره به بهره برداری از مجتمع پذیرایی و تالار چند منظوره شهریار اضافه کرد: عملیات اجرایی این مجموعه رفاهی و خدماتی که در هفت طبقه به مساحت 350 متر مربع و زیربنای ساخت دو هزار و 850 مترمربع احداث شده، از اواخر سال 86 آغاز شده بود.

وی سالنهای کنفرانس، معماری متنوع، تالار پذیرایی، ‌رستورانهای مجهز با اصول بهداشتی و استانداردهای فنی و صنعتی مدرن، پذیرش همزمان از هزار و 500 مهمان و... را از ویژگیهای آن عنوان کرد.

اکبری با بیان اینکه اینکه این مجموعه با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال احداث و راه اندازی شده است، عنوان کرد: از این رقم 14 میلیارد ریال از محل وام تسهیلات بانکی بنگاه های زودبازده تامین شده است.

به گفته وی راه اندازی این مجموعه رفاهی و خدماتی زمینه اشتغالزایی 25 نفر را فراهم کرده است.

