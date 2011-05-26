برپایی نمازجمعه نمونه بارز فعالیت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق حسینی در نخستین گردهمایی مسئولان ستادهای نماز جمعه استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر هیچ نهادی به اندازه ستاد برگزاری نماز جمعه فعالیت فرهنگی انجام نمی دهد.

وی از مسئولان و مدیران استان همدان خواست با شناخت بیشتر از جایگاه نماز جمعه درصدد رفع مشکلات این نهاد مقدس باشند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان همدان نمازجمعه را از برکات نظام اسلامی دانست و گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری خدمت به نماز جمعه، خدمت به تقواست.

حسینی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تشکیل نهاد نماز جمعه، روز به روز اشتیاق در بین مردم برای برپایی این فریضه افزایش یافت، گفت: در حال حاضر بیش از 700 نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می شود.

وی در ادامه به بیان برخی ویژگی های زمان ظهور امام زمان(عج) پرداخت و گفت: حضرت ولی عصر(عج) در ابتدای قیام خود به سه اولویت مهم شامل گسترش مفاهیم قرآنی، الفت و مهربانی در بین مردم و احیا دین می‌پردازند.

حسینی با اشاره به فرازی از دعای ندبه مبنی بر اینکه "کجاست آن کسی که معالم دینی را احیا می‌کند"، گفت: بزرگان معالم دین را به سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام تقسیم کرده اند.

وی افزود: احکام همان واجبات و ضروریات دینی است که در بعضی از موارد شاهد تعطیل شدن این احکام هستیم.

حسینی افزود: برخی افراد بر اثر بی‌توجهی یا جهالت احکام را اجرا نمی‌کنند که این امر در زمان ظهور حضرت ولی عصر(ع) احیا ‌خواهد شد.

در این نشست مسئولان ستادهای نماز جمعه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.