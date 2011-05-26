بی مسکنی عده ای از جوانان را رنج می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنج شنبه در دیدار اعضای کمیته تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه در شهر سازی و معماری هر انچه که عقل آن را فهمید‌‌ همان ملاک است افزود: خانه نمور و تاریک جایی برای زندگی نیست.



وی افزود: معماری اسلامی بدان معنی نیست که آیه‌ای در قرآن باشد تا بر اساس آن عمل کرد اما اینگونه می‌توان عنوان کرد اگر هر چیزی از ابتدا تا انتهای آن محکم و علمی نباشد و بر این اساس عمل نشود آن امر اسلامی نیست.



عقل یکی از محوری‌ترین ادله دین است

وی با بیان اینکه عقل یکی از محوری‌ترین عدله دین است ابراز داشت: کمتر آیه‌ای درقرآن وجود دارد که مخاطب آن عقلا نباشند و خداوند بار‌ها در قرآن با عناوین مختلف عاقلان را خطاب قرار داده است.



آیت الله جوادی آملی عنوان کرد: ملتی که به پیشرفت‌های علمی در ابعاد مختلف دست نیابد نمی‌توان به آن مسلمان گفت و چیزی که عقل آن را نمی‌پسندد اسلامی نیست.



معماری اسلامی به معنای معماری عمیق علمی است



وی با تاکید بر اینکه معماری اسلامی یعنی معماری عمیق علمی افزود: در روایتی آمده است که پیامبر (ص) به شخصی که در حال کندن قبر بود تاکید کرد که قبری مستحکم بسازد و این امر نشاندهنده تاکید اسلام بر انجام کارهای اصولی است.



ساخت آشپزخانه open اسلامی نیست



استاد برجسته حوزه علمیه قم عقل، استدلال و برهان را عنصری‌ترین محور در ساخت و ساز اسلامی عنوان کرد و افزود: ساختن خانه‌های با آشپزخانه‌های به اصطلاح open که در آن صاحبخانه نتواند خود را از مه‌مان مصون و مستور نگه دار اسلامی نیست.



مفسر بزرگ قرآن کریم ادامه داد: زن باید هنگامی که در خانه مهمانی وجود دارد بتواند بدون آنکه در معرض دید مهمان باشد کارهای خود را انجام دهد و از نگاه دیگران مصون و محفوظ بماند.



خانه‌ها به گونه‌ای ساخته شوند که بر دیگر منازل مشرف نباشند



آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رعایت برخی از اولویت‌ها در ساخت و ساز اظهار داشت: نمای بیرون منازل باید طوری طراحی شود خانه ساخته شده بر دیگر منزل‌ها اشراف نداشته باشد و دیگران نیز نتوانند از بیرون داخل خانه را نگاه کنند.



وی اضافه کرد: منازل در کشورهای غربی دیوارخاصی ندارند و از طریق نرده از یکدیگر جدا می‌شوند و این به دلیل آن است که آن‌ها منزل را به جای پرورشگاه و دین‌گاه، آسایشگاهی می‌پندارند.



مفسر بزرگ قرآن کریم در ادامه با بیان اینکه باید در ساخت خانه‌ها دقت کرد تا اتاق‌ها رو به قبله باشد ابراز داشت: در معماری‌های اسلامی باید مکانی را در خانه برای اقامه نماز خانواده در نظر گرفت.



اختصاص محلی برای دعا و نماز در خانه



وی افزود: اتاقی در خانه به عنوان مصلا باید در نظر گرفته شود چرا که در هنگام نیازمندی انسان باید جایی را برای دعا و نیایش داشته باشد.



آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: مکان دعا می‌تواند بسیار موثر باشد و از طرفی در روایات آمده است اگر کسی در هنگام جان دادن با دشواری روبه رو شده است او را به مکانی ببرید که در آن مکان نماز اقامه می‌کرد.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مرگ از پوست در آمدن است، انسان مرگ را می‌میراند و در صحنه مصاف با آن پیروز است لذا یک موجود ابدی باید کارهای ابدی انجام دهد و همین است که باید اتاقی به عنوان مصلا در منازل پیش بینی شود.



آیت الله جوادی آملی افزود: شهرسازان می‌باید علاوه بر علوم تخصصی خود بر علوم عمومی و پایه نیز مسلط باشند تا از ایجاد کارهای موازی و اضافه کاری در شهرسازی جلوگیری شود.



شهرسازان شهرداران با یکدیگر هماهنگ باشند برای دوری از دوباره کاری‌‌ها



وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مردم در کوچه و خیابان کندن مکرر زمین به دلایل مختلف است ابراز داشت: شهرسازان و شهرداران باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا از دوباره کاری‌ها جلوگیری شود چرا که این امر باعث آزرده شدن مردم خواهد شد.



مفسر بزرگ قرآن کریم افزود: شهرسازان باید شهر مورد نظر را به خوبی بشناسند، با کیفیت اداره شهر آشنا باشند، ساختمان سازی را شناخته و در علوم پایه اطلاعات کامل داشته باشند.



آیت الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به بی‌مسکنی برخی از افراد جامعه به خصوص جوانان عنوان کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا زمین‌های فراوانی که در دست زمین خواران است از آن‌ها گرفته شود و به افراد بی‌بضاعت داده تا آن‌ها بتوانند مشکل مسکن خود را حل کنند.



توجه به رفع مشکلات جوانان



وی ادامه داد: در اثر بی‌مسکنی عده‌ای از جوانان رنج می‌برند و نمی‌توانند ازدواج و تشکیل خانواده دهند و این شرایط باعث بوجود آمد فساد در جامعه خواهد شد که اگر در راستای حل این مشکل قدمی برداشته شود خدمت بزرگی به جامعه خواهد شد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر جامعه‌ای آسیب دید آنوقت همه در معرض خطر قرار خواهند گرفت افزود: امروز کشور ما دارای برکات و زمین‌ها فراوانی است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را کرد.



در ابتدای این دیدار نیز مجید فارغیان قمی در سخنان کوتاهی به تشریح نشست کمیته تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در استان قم اشاره کرد و افزود: در راستای سفر رهبر معظم انقلاب در سال گذشته و تاکید ایشان بر رعایت شهرسازی و معماری اسلامی این نشست برگزار شد.



عضو کمیته تخصصی شهر سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: از دیگر اهداف برگزاری این نشست تاکید بر جایگاه تخصصی شهر سازی و تقویت این رشته در کشور و همچنین تاکید بر معماری اسلامی که از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید به شمار می‌رود است.