فتح خرمشهر یک نماد اسلامی و حماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش فاتحان خرمشهر در استان البرز افزود: ایثارگری رزمندگان و شهدای استان البرز در هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و این امر باید همواره مد نظر ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: این عزیزان در خرمشهر و عملیاتهای دیگر حماسه خلق کرده اند و باید همواره یاد و خاطره آنها زنده نگاه داشته شود.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در این همایش اظهار داشت: پیروزی خرمشهر تنها فتح یک شهر و بندر نبود و این حماسه به شکست نظامی ابرقدرتها منجر شد که این امر بسیار قابل توجه است.

نقش شهدا و رزمندگان استان البرز در حفظ شهر آبادان بسیار مهم بود

سردار حسین دقیقی بیان کرد: نقش شهدا و رزمندگان استان البرز در حفظ شهر آبادان قبل از فتح خرمشهر بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب، رزمندگان این استان با ایجاد سدهای دفاعی مهم، نقش موثری در حفظ آبادان ایفا کردند.

این مسئول افزود: رمز پیروزی و موفقت ملت مسلمان ایران در انقلاب و جنگ تحمیلی، اطاعت مردم از ولایت بوده که این رمز موفقیت باید مد نظر قرار گیرد.

در این همایش بیش از هزار و500 تن رزمنده هشت سال دفاع مقدس و خانوادهای معظم شهدا حضور داشتند.