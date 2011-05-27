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۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

فضلی:

فتح خرمشهر یک نماد اسلامی و حماسی است

فتح خرمشهر یک نماد اسلامی و حماسی است

کرج - خبرگزاری مهر: جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: فتح خرمشهر یک نماد اسلامی وحماسی است که این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش فاتحان خرمشهر در استان البرز افزود: ایثارگری رزمندگان و شهدای استان البرز در هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و این امر باید همواره مد نظر ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: این عزیزان در خرمشهر و عملیاتهای دیگر حماسه خلق کرده اند و باید همواره یاد و خاطره آنها زنده نگاه داشته شود.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در این همایش اظهار داشت: پیروزی خرمشهر تنها فتح یک شهر و بندر نبود و این حماسه به شکست نظامی ابرقدرتها منجر شد که این امر بسیار قابل توجه است.

نقش شهدا و رزمندگان استان البرز در حفظ شهر آبادان بسیار مهم بود

سردار حسین دقیقی بیان کرد: نقش شهدا و رزمندگان استان البرز در حفظ شهر آبادان قبل از فتح خرمشهر بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب، رزمندگان این استان با ایجاد سدهای دفاعی مهم، نقش موثری در حفظ آبادان ایفا کردند.

این مسئول افزود: رمز پیروزی و موفقت ملت مسلمان ایران در انقلاب و جنگ تحمیلی، اطاعت مردم از ولایت بوده که این رمز موفقیت باید مد نظر قرار گیرد.

در این همایش بیش از هزار و500 تن رزمنده هشت سال دفاع مقدس و خانوادهای معظم شهدا حضور داشتند.

کد مطلب 1321611

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