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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

بیگی ضرب و شتم رئیس دانشگاه علوم پزشکی توسط نماینده سراب را محکوم کرد

بیگی ضرب و شتم رئیس دانشگاه علوم پزشکی توسط نماینده سراب را محکوم کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد شدید از اقدام اخیر نماینده سراب در مجلس بر ضرب و شتم رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان سفر وزیر بهداشت به آذربایجان شرقی این حرکت را مصداق توهین به کارگزاران دولت دانست و آنرا محکوم کرد.

احمد علیرضا بیگی در حاشیه نشست مشترک شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی با کمیته برنامه ریزی بستان آباد در گفتگو با خبرنگار مهر از مجلس و مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی خواست به سرعت موضع خود را نسبت به این حرکت ناشایست و ناپسند نماینده سراب مشخص و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه چنین رفتارهایی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: ضرب و شتم نماینده سراب توهین آشکار به مقام نمایندگی و همچنین کارگزاران دولت است.

به گفته بیگی مدیران دستگاه های اداری آذربایجان شرقی نیز با تنظیم و صدور بیانیه ای این اقدام نماینده سراب را محکوم خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، در جریان سفر وزیر بهداشت به سراب پس از آنکه اصرار نماینده سراب برای حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی در بخش مهربان سراب منتج به نتیجه نشد، مجید نصیرپور با مشت و لگد به جان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتاد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.

برخی شاهدان عینی گفته اند که، پس از این ضرب و شتم که در غیاب استاندار آذربایجان شرقی بود وزیر بهداشت به شدت متاثر شده و بغض او را فرا گرفت.

وزیر بهداشت سه شنبه گذشته برای افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه بهداشتی و درمانی در سفری یک روزه به آذربایجان شرقی آمده بود.

کد مطلب 1321613

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