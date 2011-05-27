علی سالارکیا مدیرکل کمیته امداد استان البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، علی سالارکیا به سمت مدیرکل کمیته امداد استان البرز منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل این استان با حضور سرپرست کمیته امداد کشور، مدیران مناطق استان البرز و جمعی از امدادگران در سالن اجتماعات المهدی (عج) کرج برگزار شد.

طی این مراسم، علی سالارکیا به عنوان مدیرکل امداد استان البرز منصوب و از خدمات شایسته و ماندگار حسینعلی عروجی مدیرکل سابق امداد استان تقدیر شد.

همچنین در این مراسم طی حکمی از سوی حسین انواری سرپرست کمیته امداد کشور و به پیشنهاد علی سالارکیا، اسماعیل رحیمی به عنوان قائم مقام کمیته امداد استان البرز نیز معرفی و منصوب شد.

یک جهش در زندگی محرومان ایجاد کنیم

حسین انواری سرپرست کمیته امداد کشور در جمع مدیران و امدادگران این استان و در مراسم انتصاب مدیرکل جدید استان با اشاره به سال جهاد اقتصادی در جمع امدادگران اظهار داشت: بر اساس این نامگذاری باید بتوانیم یک جهش در زندگی محرومان ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: همچنین باید بتوانیم به شکل جهاد گونه، وضعیت خانواده های نیازمند را در ابعاد گوناگون ارتقا دهیم.

این مسئول اظهار داشت: تا سال قبل در باب تحول در حال فعالیت بودیم اما امسال باید جهش داشته و تلاش بیشتری کنیم.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی نهضت توسعه مشارکتهای مردمی در دستور کار این نهاد مقدس قرار گرفته و سرعت بیشتری نسبت به قبل خواهد گرفت.

نشاط و توانمندی، لازمه کار یک امدادگر است

این مسئول، نشاط و توانمندی را لازمه کار یک امدادگر عنوان کرد و گفت: این نهاد مقدس از استحکام محکمی برخوردار است که نتیجه خلوص و فداکاری افرادی است که شاید امروز اسمی از آنها در میان نباشد.

سرپرست کمیته امداد کشور با اشاره به جایگاه ویژه این نهاد افزود: میراث امروز کمیته امداد، محصول امدادگران گذشته است.

انواری، مصداق آثار خدمات مدیران و امدادگران پیشین این نهاد را لبخند رضایت بر لبان کودکان یتیم، عزت و سربلندی زنان سرپرست خانوار و شور و نشاط و احترام سالمندان تحت حمایت امداد امام دانست.

وی در ادامه تامین نیازهای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، تلاش در جهت به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه مددجویان و توانمند کردن آنها و ارتقای عزت و شان افراد و خانواده ها را از مصادیق جهادی خدمت کردن امدادگران قلمداد کرد.

وی بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی برای افزایش خدمات کمیته امداد و برخورداری خانواده های نیازمند از آثار مشارکت نیکوکاران را از اولویتهای اساسی این نهاد دانست.

از مهمترین دستورهای کار سال 90 آغاز نهضت توسعه مشارکتهای مردمی است

انواری گفت: مهمترین دستور کار سال 90 کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز نهضت توسعه مشارکتهای مردمی و توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است.

وی اضافه کرد: در نظام اسلامی، مسئولیتها زمینه ای است برای سعادت انسانها در دنیا و آخرت که البته بدین واسطه زندگی دنیایی هم تامین می شود.

در این مراسم همچنین عروجی مدیرکل سابق کمیته امداد استان البرز به ارائه گزارشی از اقدامات دوران مسئولیت خود پرداخت.

در پایان نیز انواری سرپرست این نهاد، احکام علی سالارکیا به عنوان مدیر کل جدید و اسماعیل رحیمی به عنوان قائم مقام امداد استان البرز را اهدا کرد و از خدمات ارزشمند مدی کل قبلی این اداره کل قدردانی بعمل آورد.