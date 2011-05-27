پذیرش مقالات عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهر در مجلات بین المللی و ISI

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله عزیز باباپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تحت عنوان:

Solvothermal synthesis, characterization and optical properties of ZnO,

ZnO–MgO and ZnO–NiO, mixed oxide nanoparticles

در مجله Applied Surface Science پذیرفته و مقاله دوم این استاد نیز با عنوان:

Direct syntheses, characterization and optical analysis of PbX2 (X=I, Br and

Cl) nanoparticles without any additives

در مجله Journal of Saudi Chemical Society پذیرفته و چاپ شد.

عزیز باباپور در حال حاضر مولف 9 عنوان کتاب تخصصی در زمینه­های مهندسی شیمی و نفت با عناوین: کتب طراحی راکتور، انتقال جرم و عملیات واحد، ترمودینامیک، زبان تخصصی مهندسی شیمی، کنترل فرایند، مهندسی نفت و مخازن در انتشارات علوی و کتب، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی، مکانیک سیالات را در انتشارات سنجش چاپ کرده است که بعضی از این کتب در چاپ پنجم قرار دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسانده، همچنین سه مقاله ISI، دو مقاله علمی و پژوهشی, دو مقاله کنفرانس بین­المللی و یک مقاله کنفرانس ملی در کارنامه خود دارد.

عزیز باباپور همچنین یک طرح پژوهشی تحت عنوان "شبیه‌سازی رخداد آتش‌درون تونل توسط تکنیک CFD در دانشگاه اهر و مشارکت در سه طرح پژوهشی ملی در دانشگاه صنعتی شریف امریه نخبگان در سابقه فعالیت­های علمی و پژوهشی خود دارد.