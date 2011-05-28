جولان بسازبفروشها در بافت تاریخی گرگان/ سیاست دوپهلو میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، بافت قدیم گرگان با مساحتی بالغ بر 150 هکتار در سال 1310 به شماره ثبت 41 در فهرست آثار ملی ایران رسید و دارای مرکز محلات متعددی نظیر سرچشمه، سرپیر، میخچه گران، شازده قاسم، دوشنبه ای و ... است.
طرح بازنگری بهسازی و نوسازی بافت تاریخی گرگان در حالی ارائه شده است که کارشناسان پیش بینی می کنند با اجرای آن بافت تاریخی گرگان در معرض نابودی قرار می گیرد.
ارائه این طرح در حالی صورت میگیرد که بافت تاریخی گرگان در سال 1310 به ثبت رسیده و از حریم قانونی برخوردار است و هر گونه یکپارچهسازی، تجمیع و... در این بافتها ممنوع است، علاوه بر قوانین موضوعه کشور، کنوانسیونها و منشورهای بینالمللی مانند کنگره و نیز 1964، کنگره آمستردام 1975 و .... مانع از طرحهای نوسازی در بافتهای تاریخی است.
پیشنهاداتی مانند تعریض معابر، تغییر کاربریها، افزایش طبقات، انبوه سازی و ... در بافت تاریخی گرگان در حالی مطرح شده است که پس از برگزاری کارگاه فهم معماری، هیئت علمی آن در بیانیه ای خواستار توجه ویژه به احیای بافت تاریخی گرگان به عنوان سند هویت منطقه شده است.
بافت تاریخی گرگان، وسیعترین بافت تاریخی شمال کشور است و تجربه نشان داده است که حتی اگر طرح با اصلاحاتی به تصویب برسد، اتفاقی که نباید بیفتد، رخ میدهد.
بیش از یک سال است که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای حل معضلات و مشکلات بافت فرسوده شهر گرگان، مهندسان مشاوره ای را برای مطالعه و پژوهش ارائه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان به کار گرفته است.
محدوده ای که توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برای مطالعات بافت فرسوده گرگان ابلاغ شده است، محدوده ای است که بخشی از آن با عنوان بافت قدیم با وسعتی نزدیک به 162 هکتار منطبق بر حصار قاجاری استرآباد و بخش دیگر شامل چند پاره از شهر در محله امام رضا، بخشی از غرب فلکه سرخواجه، قزاق محله، محله سجادیه و فردوسی است.
بافت تاریخی گرگان در سال 1310 خورشیدی در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است. محدوده مصوب بافت تاریخی گرگان حدود 150 هکتار است که منطبق بر محدوده قاجاری شهر استرآباد است.
بافت تاریخی گرگان در لا به لای آپارتمانها
تغییر کاربری های پیشنهادی با کاربری موجود مطابقت ندارد، تعریض معابر اصلی و فرعی، تهدید و تخریب کالبد فضایی بافت تاریخی را فراهم می کند و حضور وسایل نقلیه در درون بافت تاریخی با ایجاد خیابان در فاز مرکزی، مشکلات ترافیکی را به همراه خواهد داشت.
افزایش طبقات و انبوه سازی در بافت تاریخی زمینه را برای نوسازی به جای بهسازی و احیاء فراهم کرده است و تقدم طراحی شهری به جای مرمت شهری در فاز مرکزی، اجرای طرح مزبور برغم پیشنهاد مشاور به عنوان محدوده حفاظتی و مرمتی بدون ضمانت و تعهد دستگاه های ذیربط بافت تاریخی را دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد.
قربان عباسی در بخش حفظ و مرمت بافت تاریخی گفت: قرار است با همکاری شهرداری کار مشترکی را انجام دهیم و برق را به کانل کشی برسانیم و تلفن های مردم را زیر ساختی و کانال کشی کنیم و در بخش سنگ فرش بافت ورود پیدا کنیم.
وی افزود: ما در بحث تملک بافت مشکل داریم و سازمان میراث فرهنگی به علت عدم اعتبار نمی تواند به تنهایی تمام ملک را تملک کند و بتواند آن را حفظ و مرمت کند.
عباسی اظهار داشت: دولت و سازمان مرکزی میراث برنامه ای را طراحی کرده است که مشارکت 50 درصد صاحب ملک و 50 درصد مشارکت سازمان را داشته باشیم تا بتوانیم بافت را همانند گذشته پویا نگه داریم.
وی در خصوص طرح آفتاب در استان گلستان گفت: نگاه ما از اول به عنوان کارشناس این بوده است که این طرح اتفاق نیفتد و حالا که اتفاق افتاده است باید در خصوص ادامه اجرای این طرح مسئولان طرح پاسخگو باشند.
احیای میراث تاریخی با تخریب منافات دارد
وی اظهار داشت: خراب کردن آثار ارزشمند تاریخی که در تمام دنیا برای آن ارزش بسیاری قائل هستند به بهانه پیشرفت که لطفی ندارد، ضمن آنکه اگر بتوانیم با جذب اعتبارات و سرمایه گذاری مناسب بافت تاریخی را که پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارد به یکی از هسته های اصلی توریسم در منطقه تبدیل کنیم، آنگاه خواهید دید که چه تحول شگرفی در اقتصاد شهر رخ خواهد داد.
تیغ ساخت و ساز در بافت تاریخی
جعفری عنوان کرد: نوسازی شامل دو بخش میشود یکی اصلاح بافتهای فرسوده حاشیه شهرها که به مرور داخل شهر میآیند و دارای مشکلات سکونتگاههای غیر رسمی بوده و دوم بافتهای فرسوده در محدوده طرح جامع هستند.
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