هنرمندان ایرانی در تکامل هنر خوشنویسی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پنجشنبه شب در مراسم افتتاح کنگره میرزا احمد نی ریزی تصریح کرد: شریف ترین هنر بصری در جهان اسلام خوشنویسی است و از این جهت هنر قدسی و بخش عظیمی از فرهنگ اسلامی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در دین اسلام به خط و نگارش توجه ای ویژه شده و اگر از مجاهدین در راه خدا تجلیل می شود از کاتبان نیز به نیکی یاد شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارائه خط نسخ توسط افرادی مثال میرزا احمد نی ریزی مورد توجه قرار گرفته، یادآور شد: همین خط نسخ که ساده تر از نسخ عربی است مورد توجه قرار گرفت که البته توجه به نوع خط از قرن سوم هجری با اختراع خطوط ششگانه توسط "ابن مقله" در ایران مطرح شد.

حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه چنین شخصیت هایی مثل احمد نی ریزی با تلاش و پشتکار خود به چنین درجاتی رسیده اند، تاکید کرد: علاوه بر استعداد خدادادی باید توجه داشت که چنین شخصیتهایی با سعی و تلاش فراوان به این مرحله رسیده اند و نباید فراموش کرد که اگر عنایات الهی نبود این بزرگان به چنین مراحلی نمی رسیدند.

وی افزود: سعی، تلاش و عنایات الهی موجب موفقیت بزرگان بود که جوانان ایران نیز باید دنبال رو راه این مفاخر باشند.

بزرگترین سرمایه نی ریز نیروی انسانی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرستان نی ریز بزرگان و هنرمندان زیادی را تربیت کرده است، یادآور شد: این کنگره در شهرستانی برگزار می شود که مفاخر و مشاهیر فراوانی را از جمله "فضل ابن حاتم نی ریزی، کمال الدین فارسی، .... در خود جای داده است.

حسینی تصریح کرد: اگر هر ساله کنگره ای بزرگ در این شهرستان برگزار شود همچنان جا برای فعالیت است که در این خصوص باید با ادامه چنین فعالیتهایی جوانان را با مفاخری آشنا کرد که هرکدام در طول تاریخ درخشیده اند.

وی تاکید کرد: احداث کتابخانه و نگارخانه از جمله درخواست های نماینده نی ریز و استهبان است که در این راستا همکاری لازم صورت می گیرد و همچنین امکانات دیگر نیز تامین خواهد شد.

کنگره احمد نی ریزی در تاریخ پنجم و ششم خرداد با حضور برجستگان هنر خطاطی ایران در شهرستان نی ریز برگزار می شود.