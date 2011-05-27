چهار هزار آموزشیار واجد شرایط آموزش و پرورش تبدیل وضعیت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقر زاده پنجشنبه شب در در همایش آموزشیاران نهضت سوادآموزی افزود: وضعیت استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس مصوبه مجلس تعیین تکلیف شده است و ما منتظر ابلاغ این مصوبه هستیم.

وی با بیان اینکه سه هزار نفر از آموزشیارانی که با دارابودن مدرک دانشگاهی 60 ماه سابقه همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی داشته اند استخدام شده اند، گفت: چهار هزار نفر از آموزشیاران دیگر با داشتن این شرایط نیز به محض ابلاغ مجوز تبدیل وضعیت استخدام می شوند.

باقرزاده افزود: اما کسانی که همکاری غیرمستمر با نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش داشته اند باید در آزمون استخدامی شرکت کنند البته آموزشیارانی که به صورت مستمر با نهضت سوادآموزی همکاری داشتند نیز می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند که اگر پذیرفته شوند می توانند به صورت حق التدریس مشغول به کار شوند.

وی همچنین در باره استخدام آموزشیاران دیپلمه نیز گفت: باتوجه به اینکه مجلس از سال 77 استخدام آموزشیاران دیپلمه را ممنوع کرده است در قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران فرصتی فراهم شده تا این افراد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور همچنین استان بوشهر را یکی از پیشگامان عرصه ریشه کنی بی سوادی عنوان کرد و افزود: 97.2 درصد از گروه سنی 10 تا 49 سال این استان باسواد هستند و امیدواریم در سال تحصیلی آینده بوشهر جزء اولین استان هایی باشد که جشن باسوادی در آن برگزار می شود.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی هم اکنون 85 درصد جمعیت کشور باسواد هستند.

عباس قلی پور مدیر کل نهضت سواد آموزی استان با اشاره به دستیابی استان بوشهر به مرحله نخست با سوادی درگروه هدف، گفت: بوشهرششمین استان باسواد کشور و دومین استان در زمینه با سوادی روستاییان است.