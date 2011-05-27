  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

ولایتی خبرداد:

ایران درجایگاه نخست پیوند ریه درخاورمیانه

ایران درجایگاه نخست پیوند ریه درخاورمیانه

رئیس جمعیت پیوند اعضای ایرانیان با اعلام اینکه ایران در زمینه پیوند ریه در خاورمیانه جایگاه نخست و در جهان رتبه‌ چهارم را داراست گفت: سالانه دو هزار پیوند کلیه در ایران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌ اکبر ولایتی در هشتمین جشن نفس که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد گفت: ایران رتبه‌ اول را در زمینه‌ پیوند ریه در منطقه خاورمیانه داراست و تا کنون 47 پیوند ریه در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است.

وی افزود: در 50 درصد از موارد پیوند ریه در  این بیمارستان دو ریه به یک فرد پیوند و در یک مورد قلب و دو ریه به بیمار پیوند داده شده است.

ولایتی با بیان اینکه ایران در حال حاضر در زمینه پیوند ریه جزو کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود و در این زمینه رتبه‌ چهارم را داراست تصریح کرد: سالانه دو هزار پیوند کلیه در ایران انجام می‌شود.

ولایتی با بیان این‌ که پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری از سال گذشته آغاز شده اظهار کرد: در حال حاضر به‌طور متوسط هر دو هفته یک‌ پیوند قلب انجام می‌شود. همچنین تعداد پیوند کلیه از مرز 20 هزار پیوند درایران گذشته و تا کنون 76 مورد پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است.

ولایتی گفت: پیوند اعضا از دستاوردهای اخیر پزشکی محسوب می‌شود و این کار به ‌طور علمی و مستمر از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد که ایران نیز بسیار زود از این دستاورد پزشکی استفاده کرد.


وزیر بهداشت: اقدامات علمی و تحقیقی آقای دکتر ولایتی قابل ستایش است

دکتر مرضیه وحید دستجردی نیز در جریان بازدید از مرکز درمانی مسیح دانشوری، ضمن بازدید از بخشهای تحقیقی و علمی این مرکز و گفتگو با جمعی از محققان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مدیریت علمی جناب آقای دکتر ولایتی در این مرکز، موجب شکوفایی استعدادهای بالقوه و نیز رشد علمی در جهات مختلف شده است که برکات و آثار بسیار مفیدی برای نظام سلامت داشته است. 

 وزیر بهداشت تاکید کرد: وی یکی از موفق ترین وزرای خارجه دوران پس از انقلاب بوده که پس از فراغت از کار سیاسی، خدمات علمی و تحقیقی ایشان و نیز جذب و هدایت محققان و دانشمندان با استعداد در مسیر تولید علم پزشکی از سوی ایشان، چشم گیر، ارزشمند و بسیار موثر بوده است.

کد مطلب 1321730

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها