به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار برابر ملوان در رقابتهای جام حذفی آماده می کند، عصر امروز شنبه تمریناتش را در زمین صنایع دفاع پیگیری کرد که طی آن بازیکنان پس از انجام فوتبال درون تیمی به زدن ضربات پنالتی پرداختند.

در این تمرین فرهاد مجیدی و آرش برهانی به طور اختصاصی تمرین کردند و امیدرضا روانخواه نیز که دوران نقاهت را پشت سرمی گذارد با حضور در کنار آبی پوشان با همبازیانش دیدار تازه کرد. مجتبی جباری هم با 10 دقیقه تاخیر خود را به محل تمرین رساند.

مسئولان باشگاه استقلال با نصب بنر بزرگی در کنار زمین درگذشت ناصر حجازی بازیکن و سرمربی پیشین این تیم را تسلیت گفته بودند. ضمن اینکه بنرهایی نیز به منظور حضور ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا که قرار است عصر یکشنبه از تمرین آبی ها بازدید کنند در ورزشگاه نصب شده بود.

در بخشی از تمرین استقلال حنیف عمران زاده به طور غیرعمد شوت محکمی را به بدن نصیر مقدری عکاس ورزشی زد که او را نقش بر زمین کرد و برای دقایقی روی زمین دراز کشید!

تیم فوتبال استقلال روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی بندرانزلی مهمان تیم ملوان خواهد بود تا دیدار خود در چارچوب رقابتهای جام حذفی را برگزار کند.