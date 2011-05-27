مهمانسرای خیران مدرسه ساز کشور در همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مهمانسرا 375 متر مربع مساحت و هزار و 465 مترمربع زیر بنا دارد.

برای ساخت این مجموعه 850 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات مجمع خیران مدرسه ساز استان همدان هزینه شده است.

از اعتبار هرینه شده برای ساخت این مجموعه 600 میلیون تومان آن برای ساخت سوئیت و 250 میلیون تومان برای ساخت مغازه های همکف آن هزینه شده است.

مهمانسرای آموزشی - رفاهی خیران مدرسه ساز در دو طبقه ساخته شده و دارای 16 مغازه تجاری است و ظرفیت پذیرش 85 نفر را دارد.

همچنین ساخت نخستین مجتمع آموزشی- رفاهی ویژه دختران در محل دبیرستان شهید حجه فروش همدان آغاز شد.

این مجتمع با تخریب ساختمان سابق دبیرستان شهید حجه فروش به مساحت 12 هزار مترمربع در 18 ماه ساخته خواهد شد.

بعد از تخریب این دبیرستان سه آموزشگاه مستقل هر کدام در سه طبقه و در مجموع با 60 کلاس درس، بازارچه محصولات فرهنگی، تالارهای ورزشی و غذا خوری ساخته می شود.

برای ساخت این مجتمع آموزشی- رفاهی شش میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.