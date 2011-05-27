همسران جانبازان بالای 70 درصد شهریار تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهریار در این نشست که عصر پنجشنبه برگزار شد، گفت: مسئولان برای خدمات دهی به خانواده معظم شهدا و جانبازان باید تلاش بیشتری کنند.

احمد ربیع زاده ادامه داد: هرقدر مسئولان تلاش کنند نمی توانند گوشه ای از ایثارگریها و زحمات همسران جانبازان را جبران کنند.

وی تأکید کرد: همسران جانبازان با پرستاری از یادگاران دفاع مقدس، همانندرزمندگان ایثارگری می کنند. این مسئول افزود: این پرستاری همسران جانبازان، برگرفته از حماسه زینب کبری(س) در حادثه کربلاست.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی امسال 26 هزار شغل جدید در این شهرستان ایجاد می شود که بخشی از آن به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران اختصاص می یابد.

ربیع زاده تأکید کرد: همه دستگاههای اداری مکلف هستند با برنامه ریزی، در جهت حمایت و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برای ایثارگران تلاش کنند.