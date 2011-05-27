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۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

تسهیلات خانه موسیقی برای وبلاگنویسان ارائه می شود

تسهیلات خانه موسیقی برای وبلاگنویسان ارائه می شود

حمیدرضا نوربخش گفت: پس از برگزاری جشنواره وبلاگ ها و وبسایت های موسیقی، خانه موسیقی تسهیلات خاصی را برای برگزیدگان در نظر خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیر عامل خانه موسیقی با بیان این مطلب و با اشاره به لزوم حمایت از وبلاگنویسان حوزه موسیقی گفت : سال هاست موجی در موسیقی ایران به وجود آمده و روزنامه نگاران و نویسندگان حوزه موسیقی وب سایت و وبلاگ هایی را در محیط مجازی راه اندازی کرده اند و اهالی موسیقی نیز مشغول نوشتن و همکاری در این محیط شده اند که تاثیرات خوبی در رشد و اعتلای موسیقی داشته است.

وی با مثبت ارزیابی کردن این رخداد افزود: این روند مثبت آفت هایی را نیز به همراه داشته و در برخی از موارد مسائل به گونه ای مطرح  شده که بیشتر باعث لطمه خوردن به جریان موسیقی شده است و به نظر می رسد که باید در این خصوص سامان دهی  خاصی صورت گیرد و به نظر من همه اهالی قلم و روزنامه نگاران و بویژه موسیقیدانان وظیفه دارند تا با ارزیابی همه وبلاگ ها و سایتهای موسیقی نسبت به ارتقا سطح دانش نویسندگان و آگاهی بخشی بیشتر به آنها به سهم خود تلاش کنند و این جشنواره نقطه آغازین همین حرکت است.

نوربخش درباره دیگر اهداف برگزاری این جشنواره گفت: یکی دیگر از مهم ترین اهداف این جشنواره آسیب شناسی حوزه وبلاگ و وب سایت نویسی است و این جشنواره به هدفمند شدن حرکت های آینده ما بسیار کمک خواهد کرد.

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به حمایت از نویسندگان وبلاگ ها و وبسایت های حوزه موسیقی گفت: بعد از برگزاری این جشنواره خانه موسیقی تسهیلات خاصی را برای برگزیدگان قائل خواهد شد و در حد امکان خود از این قشر حمایت خواهد کرد.

وی در پایان گفت: مهم ترین مسئله حمایت از نسل جوان موسیقی ماست که این مهم ترین دغدغه شخصی من است و امیدوارم  با کوشش جامعه موسیقی و خانه موسیقی ایران در سال های آینده هم شاهد برگزاری دوره های بعدی این جشنواره باشیم.

لازم به ذکر است ، نخستین جشنواره وبلاگ ها و وب سایت های موسیقی در هفدهم تیر ماه سال جاری به همت خانه موسیقی و با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به نشانی  www.musicfestival.ir  مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1321780

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